Die Stadt Kyritz strebt an, sich dem Sternenpark Westhavelland anzugliedern. Deshalb haben die Stadtverordneten einen entsprechenden Beschluss gefasst. Damit einher geht die Bitte an die Kommunen der Kleeblattregion, Wusterhausen, Neustadt und Gumtow, sich dem Park ebenfalls anzuschließen oder noch fehlende Gemeindeteile dafür vorzusehen. Die Kleeblätter sollen sich bis zum 23. Dezember dazu positionieren, so der Wunsch aus Kyritz.

Gumtower haben das Thema Sternenpark beraten

Die Gemeindevertreter von Gumtow haben bei ihrer jüngsten Sitzung darüber gesprochen. Bürgermeister Stefan Freimark teilte das Kyritzer Ansinnen mit. Allerdings ist die Angliederung an den Sternenpark mit Bedingungen verknüpft. Dazu gehört zum Beispiel eine nachhaltige Außenbeleuchtung. Mit einer Angliederung an den Sternenpark müsste die Gemeinde Gumtow laut Freimark umgehend alle öffentlichen Beleuchtungen umrüsten nach den für ihn hohen Vorgaben des Bundesamtes für Naturschutz.

Erhebliche Kosten für die Gemeinde Gumtow

Das sieht Freimark kritisch, „weil damit erhebliche Kosten für die Gemeinde entstehen“, so der Bürgermeister. Deshalb ist er dafür, nicht generell die Beleuchtungen umzustellen, sondern punktuell. Das heißt, wenn etwas defekt ist oder wenn etwas neu gebaut werden muss, dann soll auch auf LED umgerüstet werden.

Das sahen die Gumtower Gemeindevertreter genauso. Sie positionierten sich nicht gegen einen Anschluss an den Sternenpark, sehen aber eine sofortige Umrüstung als nicht möglich an. Bürgermeister Freimark wurde beauftragt, Kyritz das mitzuteilen.

Bündnisgrüne Kyritzer bringen Beschluss in die Stadtverordnetenversammlung

In der Kyritzer Stadtverordnetenversammlung hatte die Fraktion Bündnis 90/Grüne den Beschluss eingebracht. Dort geht es auch nicht um eine sofortige Umrüstung, sondern darum, dass die Stadtverwaltung bei allen Baumaßnahmen die Anforderungen an eine nachhaltige Außenbeleuchtung des Bundesamtes für Naturschutz beachtet. So steht es im Beschluss, der Ende September gefasst wurde.

Die Bündnisgrünen sehen in der Umstellung auf LED insbesondere bei den Straßenlampen zwar eine wünschenswerte Energieeinsparung, aber es komme dadurch auch zu einer unverhältnismäßigen Helligkeit in der Nacht. Dieser so genannte Lichtsmog wirke sich nachteiligen auf Mensch, Tier und Umwelt aus, heißt es im gefassten Beschluss.

Kyritz strebt nachhaltige Lichtgestaltung an

Angestrebt wird deshalb eine nachhaltige Gestaltung der nächtlichen Beleuchtung in Kyritz und seinen Ortsteilen. Somit sind bei der Auswahl der Beleuchtung in Hinblick auf Lichtstärke, Lichtfarbe, Dimmbarkeit und Nachtabschaltung Aspekte des Umweltschutzes zu beachten. Die Bündnisgrünen gehen davon aus, dass die Kosten nicht unverhältnismäßig steigen werden, da viele ja durch geplante Baumaßnahmen bereits geplant sind. Sie vermuten eher, dass sich die künftigen Kosten wegen der Energieeinsparung verringern werden. Die Bündnisgrünen sind sich sicher, dass eine Angliederung der Kleeblattregion an den Sternenpark Westhavelland die ländlich geprägte Region aufwerten und den Tourismus beleben wird. Teile des Amtes Neustadt und der Gemeinde Wusterhausen gehören bereits zu dem Gebiet, das mit seinem weitgehend ungetrübten Nachthimmel wirbt.

Kyritzer Kreisverkehr ist zu hell in der Nacht

Die Idee, sich dem Park anzugliedern kam bereits am Anfang des Jahres auf. Damals ging es darum, wie viel Licht Kyritz und die Ortsteile in der Nacht wirklich brauchen. In der Kritik stand damals der leuchtend helle Kreisverkehr an der so genannten Europakreuzung.

Der Kreisverkehr an der Kyritzer „Europakreuzung" fällt durch seine strahlende Beleuchtung auf. Naturschützer halten so etwas für übertreiben. Quelle: Alexander Beckmann

Der Sternenpark Westhavelland umfasst das Gebiet des Naturparks Westhavelland in Brandenburg, sowie die Gemeinde Schollene in Sachsen-Anhalt. Das Gebiet ist 1380 Quadratkilometer groß und ein Naturschutzgebiet. Einen Eingang gibt es nicht, auch keine Öffnungszeiten und Eintrittsgebühr. Das Besondere daran ist, dass es im Sternenpark sehr dunkel ist, weshalb man den Sternenhimmel besser sehen und beobachten kann.

Von Sandra Bels