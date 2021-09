Kyritz

Die Kyritzer Innenstadt wurde seit Corona kaum mit Veranstaltungen überschwemmt. Auch die Aktionsgemeinschaft Kyritzer Gewerbe (AKG) musste lange pausieren. Der Aktionstag „Mobil & Shopping“ anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche am Donnerstag änderte das. „Das ist eine Aktion in Kooperation von Stadt und AKG“, erklärte die Vorsitzende des Gewerbevereins Kerstin Streege.

Kyritzer Gymnasiasten nutzen die Aktion, um mit Kuchen Geld für den Abi-Ball zu sammeln. Quelle: Alexander Beckmann

Beteiligt waren aber noch mehr: Schüler der Goethe-Grundschule brachten gleich zu Beginn Gesang auf den Marktplatz. Die Busgesellschaft ORP füllte mit ihrem Fahrzeug ein gefühltes Viertel des Areals und lud zur „Busschule“ ein. „Auch ältere Leute haben da ja oft noch Fragen“, sagte der ORP-Mitarbeiter Thomas Soyck. „Wir erklären, wie man sich an der Haltstelle verhält und natürlich auch im Bus.“

Kyritzer setzen immer mehr aufs E-Bike

Beim Fahrrad-Codieren der Polizei bildete sich eine lange Warteschlange. Quelle: Alexander Beckmann

Überhaupt stand der Tag ja unter dem Motto „Willkommen in Ihrer Zukunft – nachhaltige Mobilität im Praxistest.“ Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg stand mit Informationen bereit, und bei der Polizei führte das Motto sogar zu Wartezeiten. Die Beamten boten ihren Codierungsservice für Fahrräder an. Umgehend bildete sich eine lange Schlange von Interessenten.

Immer mehr Kyritzer zieht es offenbar zum E-Bike. Sie prägten das Bild. Die Räder sind zwar praktisch, aber auch kostspielig und sollen daher gut gesichert sein. Den einen oder anderen Tipp zum richtigen Umgang lieferten die Beamten gratis dazu: Helm tragen!

Kyritzer Innenstadt voll mit Information und Unterhaltung

Der Marktplatz war mal wieder total zugeparkt – diesmal aber rein elektrisch. Quelle: Alexander Beckmann

Gleich gegenüber präsentierten mehrere Autohäuser ihr Angebot zur elektrifizierten Mobilität und stießen damit von Beginn an auf großes Interesse. So übersichtlich aufgereiht bekommt man die E-Mobile nur selten zu sehen.

Die Sparkasse lud zum Trinken für den guten Zweck ein. Quelle: Alexander Beckmann

Ansonsten knüpfte das Programm an die erfolgreichen AKG-Aktionen der Vorjahre an. Viele Geschäfte der Innenstadt bleiben bis weit in den Abend geöffnet. In der Hamburger Straße luden Händler zum Essen und Trinken ein. Es gab eine Modenschau und Jazz live mit „Uwes Musikschule“. Zum Ausklang stand Orgel-Musik in der Marienkirche auf dem Programm.

Gutes aus der Region bot unter anderem der Hofladen „Landgeschmack“ aus Görike an. Quelle: Alexander Beckmann

Von Alexander Beckmann