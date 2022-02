Kyritz wirbt mit Anzeigen digital und im Printbereich um Touristen

Kyritz

Der See und die Altstadt ziehen Menschen nach Kyritz. Das kommt nicht von ungefähr, denn Tourismusbeauftragte Doreen Wolf setzt beide Orte gezielt ein für die Werbung um Besucher. Und die kommen, wie die Zahlen beweisen. 7833 Gäste wurden in den Hotels und Pensionen in Kyritz mit mehr als zehn Betten im vergangenen Jahr registriert. Damit liegt die Stadt nur knapp 2000 Besucher unter dem Wert von 2020, als auch schon Corona war.

Touristen kommen trotz Corona nach Kyritz

„Die Touristen sind trotzdem gekommen“, sagt Doreen Wolf. Zwar begann die Saison später als in den Jahren zuvor, zog sich dann aber bis weit in den Herbst hinein. Und noch etwas hat Doreen Wolf beobachtet: Es kamen zwar ein paar weniger Leute, aber die, die da waren, die blieben auch länger als in den Jahren zuvor. „Wahrscheinlich verbrachten sie ihren Haupturlaub in unserer Region“, vermutet die Tourismusbeauftragte. 20 278 Übernachtungen wurden im vergangenen Jahr gezählt. Im Jahr 2019 waren es knapp 29 000, so Doreen Wolf.

Kyritz punktet mit Printwerbung in Berlin

Sie muss auch im dritten Jahr ohne Reisemessen wie die ITB oder den Reisemarkt Brandenburg am Berliner Ostbahnhof die Werbung für Kyritz und die Umgebung punktgenau platzieren, damit möglichst viele Menschen kommen, um die Gegend kennen zu lernen. „Deshalb machen wir jetzt verstärkt Printwerbung“, sagt Doreen Wolf und hält das neueste Produkt hoch. Es ist die berliner S-Bahn-Zeitung „Punkt 3“, die kostenlos verteilt wird, und in der Kyritz mit einer ganzseitigen Anzeige vertreten ist. „Daraufhin hatten wir im Kultur- und Tourismusbüro schon viele Meldungen“, so Doreen Wolf. Aktuell ist Kyritz weiterhin im Reisejournal Brandenburg zu finden. Alle Zeitungen sind ebenso in der Onlinevariante zu haben. „Es ist schon öfter passiert, dass Besucher mit einer Zeitung in der Hand zu uns gekommen sind“, sagt die Tourismusmanagerin. Für sie ist das die Bestätigung, dass die Werbung ankommt.

Kyritz will am Hansetag in Neuss teilnehmen

Die Stadt setzt aber auch auf Werbung bei Veranstaltungen wie dem Hansetag, der in diesem Jahr wieder stattfinden soll. Gastgeber ist die Stadt Neuss. Ende Mai ist der Tag geplant, so Corona es zulässt. Dafür hat sich die Stadt diesmal extra Becher entwerfen lassen, damit das Traditionsbier „Mord und Totschlag“ verteilt werden kann. Die Silhouette der Stadt ist darauf zu sehen. Entworfen wurden sie von Heike Perner aus Kyritz, die mit ihrem Grafik-Style-Büro schon einigen Produkten den besonderen Kyritz-Touch gegeben hat. Zu haben sind sie im Kultur- und Tourismusbüro.

Die Touristinfo Kyritz hält unzählige Werbeprospekte bereit. Quelle: Sandra Bels

Kyritzer Tourismusbüro wird gut besucht

Dorthin kamen im vergangenen Jahr 2572 Besucher, um sich über die Region zu erkundigen oder eine Unterkunftsempfehlung zu bekommen. Vor Corona waren es fast doppelt so viele. Aber die Zahlen steigen laut Doreen Wolf wieder. Zudem ist das Büro ja nicht nur Ansprechpartner für Touristen. Auch Einheimische können dort Eintrittskarten, Fahrpläne oder Fischereimarken bekommen.

Lesen Sie auch Kyritzer Tourismusbüro registriert starke Nachfrage nach Urlaub im Dosse-Seen-Land

Saisonstart am See in Kyritz im Mai

Für den Start der diesjährigen Tourismussaison in Kyritz ist eine Auftaktveranstaltung am Untersee geplant. Sie soll am 14. Mai stattfinden und in Zusammenarbeit mit den Vereinen am See, dem Strandbad, der Insel und natürlich den Anliegern organisiert werden. „Wir wollen alle Einbeziehen, die am Wasser aktiv sind“, sagt die Kulturbeauftragte der Stadt Manuela Bismark. Sie hofft, dass diese Art des Auftaktes einmal eine Reihe oder Tradition wird. Wer sich mit einbringen möchte, Ideen hat, der kann sich im Kultur- und Tourismusbüro melden. Die Planungen für den Tag auf der Wiese am Seeufer haben gerade erst begonnen.

Von Sandra Bels