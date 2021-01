Kyritz wird gerettet: Bassewitztag fällt wegen Corona nicht aus – Akteure drehen ein Video

Kyritz

Am Montag nach Invokavit, dem ersten Sonntag in der Fastenzeit, wird in Kyritz immer gefeiert. Es ist der Bassewitztag, der diesmal auf den 22. Februar fällt. Und der hat inzwischen eine lange Tradition. Er erinnert an den Sieg der wehrhaften Kyritzer Bürger über Raubritter Kurt von Bassewitz. Denn seit der Abwehr seines ersten Angriffs am 4. März 1381 beschloss man, auf ewige Zeiten ein Lob- und Dankfest an diesem Tag in der St.-Marien-Kirche zu feiern. Auch als der Raubritter 30 Jahre später mit einer ausgefeilten List erneut versuchte, die Stadt einzunehmen, gelang es ihm nicht. Vielmehr war es sein Untergang, und der Grund zu feiern verstärkte sich.

Kyritzer wollen keinen Stadtbrand riskieren

Nun ist aber Corona und der Gemeindekirchenrat Kyritz hat alle Gottesdienste in der St.-Marien-Kirche bis Ende Februar abgesagt. Dazu gehört auch der Lob- und Dankgottesdienst. „Er ist nur zweimal in der Kyritzer Geschichte ausgefallen“, sagt Annemarie Schulze. Sie ist evangelische Gemeindepädagogin und Organisatorin des Gottesdienstes. Der Legende nach gab es beide Male, nachdem nicht gefeiert wurde, einen Stadtbrand.

Anzeige

Bassewitztag findet digital auf Youtube statt

Dass das noch einmal passiert, muss verhindert werden. Deshalb haben sich die Macher des Lob- und Dankfestes in diesem Jahr auf einen digitalen Bassewitztag geeinigt. Und der sieht so aus: Jeder, der sich sonst am Lob- und Dankgottesdienst beteiligt hat, ist diesmal wieder dabei und erzählt einen Teil der Geschichte. Annemarie Schulze freut sich schon jetzt auf das Ergebnis und sagt: „Das wird eine runde Sache.“

Malwettbewerb zum Bassewitztag Passend zum neu gestalteten Bassewitztag in Kyritz gibt es einen Malwettbewerb. Er ist ein Gemeinschaftsprojekt der Interessengemeinschaft „Historische Vereine“ – Heimatverein Kyritz, Knattermimen, Historische Gesellschaft zu Kyritz und der evangelische Kirchengemeinde. Der Titel ist: „Ritter Bassewitz“ – Kennst du die Bassewitz-Sage? Gemalt, geklebt oder gebastelt werden soll ein Ritter Bassewitz oder ein Motiv aus der Bassewitz-Sage. Die Arbeiten werden von einer Jury in zwei Kategorien ausgewählt: 1. Gruppen/Schulklassen (Gruppenarbeiten) 2. Einzelarbeiten (Kinder von 4 bis 12 Jahre) Jede Farbsorte und alle Maluntergründe sind erlaubt. Auch Papiercollagen sind möglich. Die Bilder sollten nicht größer als DIN A3-Format sein. Einsendeschluss ist der 22. Februar. Nicht vergessen: Name, Alter, Anschrift, Schule, Klasse oder Kita-Gruppe auf den Werken vermerken. Einsendungen sind per Post an den Heimatverein, Johann-Sebastian-Bach-Straße 6, 16866 Kyritz möglich oder können dort in den Briefkasten gesteckt werden. Für alle Teilnehmer gibt es eine kleine Überraschung und die schönsten Bilder werden ausgestellt.

Video vom Gottesdienst

Der Lob- und Dankgottesdienst wird aufgenommen. Darin eingebettet werden Szenen, die von der Goethe-Grundschule, von den historischen Vereinen, der Stadt und der Kirchengemeinde gestaltet werden. So ist zum Beispiel geplant, dass vor den Kulissen der Schule, die seit 2009 eigentlich in der Kirche das Bassewitzstück aufführt, ein Teil der Geschichte gelesen wird. Es gibt weitere Darstellungen am Rathaus und am Bassewitzbrunnen. Bürgermeisterin Nora Görke schließt die Geschichte im Ratsaal ab.

Kyritzer Kantor führt die Kamera

Der Part der Kirchengemeinde ist die Kameraführung. Sie wird von Kantor Michael Schulze übernommen. Passend zum Bassewitztag startet am Samstag ein Malwettbewerb (siehe Infokasten), dessen Ideengeber der Heimatverein ist.

„Das zusammengeschnittene Video ist dann auf Youtube zu sehen und die Stadt ist dann hoffentlich gerettet“, so Annemarie Schulze. Sie freut sich, dass alle Akteure der vergangenen Jahre dabei sind.

Der Bassewitztag wird seit 2009 mit Gottesdienst und Theaterstück veranstaltet. Die Idee dazu hatte Annemarie Schulze. Sie entwickelte sie als Abschlussarbeit ihrer Ausbildung zur Gemeindepädagogin.

Lesen Sie auch Kyritz: Ritter Bassewitz kommt in friedlicher Mission

Erinnerung an vergangenen Jahre: da wurde der Bassewitztag und der Sieg über den Raubritter Bassewitz in der Kirche gefeiert. Quelle: Sandra Bels

Von Sandra Bels