Kyritz

Die Stadt Kyritz wird in diesem Jahr auf ihre übliche festliche Veranstaltung zum Tag des Ehrenamtes Anfang Dezember verzichten. „Wir sind ja immer noch und schon wieder im Corona-Modus“, begründet Bürgermeisterin Nora Görke die Entscheidung.

Trotzdem will Kyritz dem ehrenamtlichen Engagement in Vereinen, Ortsteilen und Nachbarschaften gerade auch in der Pandemie Anerkennung zollen. Die Fraktionsvorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und die Rathausspitze haben sich dazu auf eine besondere Idee geeinigt: Die Stadt vergibt an 100 Ehrenamtler 100 Gutscheine für einen Besuch in Kyritzer Gaststätten. „Die, die sonst immer nur an andere denken, sollen sich einmal zurücklehnen und einfach nur genießen“, sagt die Bürgermeisterin. „Das haben sie sich verdient.“

Kyritzer Gastronomie soll profitieren

Zugleich will die Kommune mit der Aktion die lokale Gastronomie unterstützen, die schwer an den corona-bedingten Einschränkungen zu tragen habe. „So, denke ich, haben vielleicht alles was davon“, erklärt Nora Görke.

Kyritz versucht bereits seit Monaten, beispielsweise mit finanziellen Zuschüssen zu den Gutscheinen der Gewerbegemeinschaft AKG zum Erhalt örtlicher Gewerbebetriebe beizutragen. „Jetzt wollen wir die nächste Aktion in Angriff nehmen.“

Bewerbungen bis 6. November möglich

Die Stadt ruft Vereine, Initiativen, Unternehmen und alle Bürger dazu auf, engagierte Menschen aus ihrer Umgebung für den Ehrenamtsgutschein vorzuschlagen. Benannt werden können sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen, die das Zusammenleben in Kyritz bereichern, die für mehr Daseinsqualität sorgen, die Nachbarschaft, Teilhabe und Miteinander fördern oder die hilfsbedürftige Menschen unterstützen.

„Es ist ein Dankeschön an die, die ehrenamtlich tätig sind“, sagt die Bürgermeisterin.

Bewerbungen sind per Post oder E-Mail bis zum 6. November möglich. Sie sollten eine kurze Tätigkeits- oder Projektbeschreibung enthalten.

Die Kontaktadresse lautet: Stadt Kyritz, Amt für Bürgerservice, Bildung und Soziales, Christian Boldt, Marktplatz 1 in 16 866 Kyritz oder buergerservice@kyritz.de. Nachfragen sind unter 033971/8 52 60 möglich.

Von Alexander Beckmann