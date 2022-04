Kyritzer Abiturienten feiern Schulende mit Mottowoche

Kyritz

Der Abiturjahrgang 2021/22 wird in jeglicher Hinsicht in die Geschichte eingehen. Denn er war schon allein wegen Corona so anders als in den Jahren zuvor. Die Kyritzer Gymnasiasten hatten deshalb in dieser Woche allen Grund zu feiern. Nicht nur, dass sie die Zulassung zur Prüfung trotz Einschränkungen durch Corona geschafft haben. Es war auch ihr letzter Schultag.

Kyritzer Abiturienten hat die Schule gefehlt

„Als vor zwei Jahren der erste Lockdown kam, da haben wir alle noch an verlängerte Osterferien geglaubt“, sagt Julian Armster. Das dieser Zustand sich über zwei Jahre so hält, das konnte damals noch keiner wissen. „Die Schule hat uns allen gefehlt“, sagt Julian Armster stellvertretend für seine Mitschülerinnen und Mitschüler. Sie haben sie sich untereinander beim Lernen geholfen. Mit den Lehrern konnten sie teilweise nur schriftlich und per Audiokonferenz agieren. „Aber irgendwie waren wir doch die meiste Zeit auf uns allein gestellt“, sagt Julian. „Die Freunde haben gefehlt, aber auch die Lehrer“, fügt er an.

In etwa so sah es am ersten Schultag aus. Quelle: privat

Mottowoche der Kyritzer Abiturienten

Dem letzten Schultag ging traditionell die Mottowoche voraus, an der sich die Abiturienten jeden Tag zu einem anderen Thema verkleiden und zur Schule kommen. In der Mittagspause luden sie ihre jüngeren Mitspieler dann zu kleinen Spielen auf dem Schulhof ein. Julian Armster und Luis Lünser zogen zum Beispiel am Mittwoch alle Blicke auf sich, als sie zum Thema Kindheitshelden mit dem Motorrad auf dem Schulhof erschienen waren.

„Unsere Kindheitshelden waren eben Motorradfahrer“, sagt Julian Armster, der mit seinem Klassenkamerad Luis Lünser in Motorradkluft ein paar Runden auf dem Schulhof drehte – umjubelt von den anderen Schülern.

Lesen Sie auch Kyritzer Gymnasium zeigt online eine Schulführung

Kyritzer Abi-Motto: Abimerican-Football – 12 Jahre bis zum Touchdown

Die Mottowoche begann mit dem Thema „Erster Schultag“. Da durften die alte Schulmappe und die Zöpfe natürlich nicht fehlen. „Gangster“ war das Thema am Dienstag. Dazu kam noch, dass alle Abiturienten ohne einen Rucksack kommen mussten. Die witzigsten Tragemöglichkeiten waren zu sehen.

Nach den Kindheitshelden ging es am Donnerstag um Partys und Festivals. Es wurde bunt auf dem Hof des Kyritzer Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums. Am Freitag stand dann der American Football im Mittelpunkt getreu dem diesjährigen Abi-Motto: Abimerican-Football – 12 Jahre bis zum Touchdown.

Lesen Sie auch Kyritz: 42 Abiturienten verlassen das Gymnasium mit guten und sehr guten Abschlüssen

Motto: Kindheitshelden. Quelle: privat

Kyritzer haben jetzt noch mündliche und schriftliche Prüfungen

So ganz vorbei ist der Schulstress für die Kyritzer Abiturienten aber noch nicht. „Nach den Osterferien schreiben wir dann die Abiturprüfungen“, erzählt Julian Armster. Danach sind noch die mündlichen Prüfungen und dann ist Schluss. Am 18. Juni steht der Abiball an.

Geld dafür zu verdienen, auch das war in den vergangenen Jahren nicht immer einfach, denn fast alle Veranstaltungen mit Gelegenheiten zum Kuchenverkauf in der Region waren wegen Corona ausgefallen. Zuletzt halfen die Abiturienten zum Beispiel im Strandbad und im Kyritzer Ferienzentrum am Untersee beim Aufräumen und bekamen etwas Geld für die Abikasse dafür.

Von Sandra Bels