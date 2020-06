Kyritzer Abiturjahrgang verabschiedet sich mit einem Baum

Kyritz

Auch bei Ulmen gibt es verschiedene Marken. Die, die am Donnerstag im Bürgerpark am Kyritzer Kulturhaus in den ­Boden kam, ist eine echte „Resista“ – mit Zertifikat. Darauf legt Hans-Wilhelm Gondesen vom Kyritzer Gymnasium, der den Baum gemeinsam mit Schülern des Abiturjahrgangs pflanzte, besonderen Wert.

Die Aktion hat am Gymnasium Tradition. Seit vielen Jahren verewigen sich die Schulabgänger jeweils mit einem eigenen Baum im Park. Das Geld dafür bringen sie gemeinsam auf. „In den letzten zehn Jahren hatten wir höchstens einen Jahrgang, der es nicht gemacht hat“, erinnert sich der Lehrer.

Junge Kyritzer zeigten Widerstandskraft

Den Namen „Resista“, also so viel wie die „Widerstandsfähige“, findet er in diesem Jahr absolut passend. So wie der Baum als besonders resistent gegen die Ulmenkrankheit gilt, hätten sich die 37 Schüler des Abiturjahrgangs unbeeindruckt von den Widrigkeiten der Corona-Krise gezeigt. Diese Kraft wünscht Hans-Wilhelm Gondesen ihnen allen auch für die Zukunft.

„Es war diesmal ein recht kleiner Jahrgang“, schätzt er ein, „aber sehr lebendig und auch leistungsbereit.“ Den Prüfungsstress hätten die jungen Frauen und Männer gut bewältigt. „Ich denke, die Ergebnisse können sich trotz der widrigen Umstände sehen lassen.“

Die Zeugnisausgabe wird speziell

Für die allermeisten der 37 Schüler ist die Schulzeit nun praktisch vorbei. Sie haben ihre Prüfungen erfolgreich bestanden und den Abschluss sozusagen in der Tasche. Nur einige wenige müssen darauf setzen, in den nächsten Tagen bei Nachprüfungen ihre Ergebnisse noch zu verbessern.

Amtlich werden die sowieso erst mit der Zeugnisausgabe. Doch sogar die erweist sich in diesem Jahr als organisatorische Herausforderung. Normalerweise ist so etwas ein ausgesprochen feierlicher Akt, an dem auch Familienmitglieder teilnehmen. Wie sich das diesmal im Zeichen des Infektionsschutzes bewerkstelligen lässt, daran wird im Gymnasium noch gearbeitet.

Das gilt ebenso für den Abi-Ball, dessen Form und Zeitpunkt derzeit noch offen sind.

Baum-Taufe mit Corona-Bier

Vorerst war die Baumpflanzung am Donnerstag die gemeinsame Abschlussaktion der Abiturienten. Ein kleines bisschen gefeiert wurde dabei aber schon: natürlich mit Abstand untereinander. Die Ulme „Resista“ musste schließlich getauft werden – mit Corona-Bier. Sie hat es überstanden.

Von Alexander Beckmann