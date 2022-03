Kyritzer Architekt stellt Pläne für einen Aussichtsturm aus Holz am Untersee vor

Kyritz

Inselblick soll er heißen. Ein Turm aus Holz am Kyritzer Seeufer, den Architekt Hartmut Brennecke entworfen hat. Der Kyritzer ist schon lange im Ruhestand. Dieses Projekt aber liegt ihm schon seit einiger Zeit, genauer gesagt seit gut zwei Jahren, am Herzen, wie er im Bauausschuss sagte, wo er seine Idee vorgestellt hatte.

Mehr touristische Attraktivität für Kyritz

„Ich bin mir sicher, dass Kyritz damit die touristische Attraktivität der Stadt erhöhen kann“, so Brennecke. Er denkt auch, dass der Turm eine Ausflugsmöglichkeit bei schlechtem Wetter für Touristen aber auch Einheimische sein kann. „Natur und Landschaft am Seeufer können gut von oben beobachtet werden“, sagt Brennecke. Alles stehe unter dem Motto: „Kyritz kann wat“ und stärke auch das Heimatgefühl.

Standort soll der Platz neben dem Kyritzer Strandbad sein

Als Standort für den Turm hat er einen Platz hinter dem Strandbad ausgewählt. Linker Hand auf einer Anhöhe verortet er den Turm. Als Beispiel nennt er den Holzturm in Blumenthal. Das kleinere Kyritzer Pendant soll nach Brenneckes Wunsch aus Eichenholz sein, welches natürlich wetterfest ist. Das Eichenholz wird geschält, getrocknet und imprägniert, damit es länger haltbar ist. Alternativ wäre auch Douglasienholz möglich.

Kyritzer Holzturm soll neun Meter hoch sein

Brennecke plant eine Turmhöhe von neun Metern. Die Aussichtsplattform wäre dann in 6,30 Metern Höhe. Sie soll drei mal drei Meter groß sein. Auf ihr könnten gleichzeitig acht bis zehn Personen stehen und die Aussicht genießen.

Diese Zeichnung hatte Hartmut Brennecke vom Turm angefertigt und verteilt. Quelle: Sandra Bels

Kyritzer will am Bauantrag mitwirken

30 Stufen könnten bis zum Aussichtspunkt führen. Die Treppenkonstruktion stellt sich Brennecke als verzinkte Stahlkonstruktion vor. Für die Gesamtbaukosten veranschlagt er etwa 50 000 Euro. Brennecke bot an, an der Entwicklung des Bauantrages ehrenamtlich mitzuarbeiten. Zudem habe er in Sachen Finanzierung schon bei Unternehmen nach Spenden gefragt. Mit dem Kyritzer Bauamt ist nämlich abgesprochen, dass die Finanzierung des Aussichtsturmes über Fördermittel und Spenden erfolgt.

Lesen Sie auch Turmumfeld wirft sich in Schale

Zuspruch vom Kyritzer Bauausschuss

Die Mitglieder des Bauausschusses fanden die Idee gut. Die sachkundige Einwohnerin Kerstin Franz (B90/Grüne) sagte jedoch, dass sie sich dafür einen anderen Standort besser vorstellen könnte. Der Grund dafür war die Aufnahme mit einer Drohne, bei der etliche Baumkronen die Sicht vom Turm versperren könnten. Bäume dafür zu entfernen, das wäre für die Kyritzerin keine Alternative, dann eher einen besseren Standort suchen, riet sie.

Standort und Zuwegung noch unklar

Brennecke sagt, dass der vorhandene Bestand an Bäumen nicht beeinträchtigt werde. Lediglich ein paar Sichtachsen seien zu schneiden. Einigen Bauausschussmitgliedern ist der Turm außerdem nicht hoch genug für eine gute Aussicht. Und sie fragten, warum er nicht direkt an der Uferpromenade stehen könne. Auch die Zuwegung am vorgestellten Standort ist derzeit noch unklar. Es gibt nur einen Trampelpfad, der zum Turm führt. Ein Weganschluss sei unumgänglich, hieß es bei der Sitzung.

Der Bauausschussvorsitzende Konstantin Normann brachte es schließlich auf den Punkt: „Es gibt Gesprächsbedarf über Höhe und Standort“, sagte er. Und so gab es für den Plan weder eine Zustimmung oder Ablehnung.

Von Sandra Bels