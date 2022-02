Kyritzer Bassewitztag kann in diesem Jahr wieder in der Kirche gefeiert werden

Kyritz

Fast jeder Kyritzer kennt ihn und weiß: Am Bassewitztag muss ein Dank-Gottesdienst stattfinden, sonst kann es passieren, dass die Stadt Schaden nimmt. Selbstverständlich ist das eine Legende. Aber sie wurde zur Tradition. Und resultiert aus den Versuchen des Raubritters Kurt von Bassewitz aus dem Mecklenburgischen, die Stadt einzunehmen. Das gelang ihm 1381 nicht und auch nicht 1411. Der zweite Versuch war sein Untergang, denn die wehrhaften Kyritzer nahmen ihn gefangen und enthaupteten ihn mit seinem eigenen Schwert. Seitdem gibt es das Dankesfest in Kyritz immer am Montag nach Invokavit. Nur zweimal fiel es aus, beide Male gab es einen Stadtbrand.

Kyritzer feiern den Bassewitztag am 7. März

In diesem Jahr ist der Bassewitztag am 7. März. Und er findet wieder in Präsenz statt. Im vergangenen Jahr gab es wegen der Coronasituation keinen Gottesdienst in der Kirche, aber das Lob- und Dankesfest wurde aufgezeichnet und war auf Youtube zu sehen. Es sollte ja nichts passieren. Diesmal gibt es das Basse­witzspiel der Fünftklässler von der Goethe-Grundschule wieder live. Es ist schon lange Tradition, dass sich die Schüler im Unterricht mit der Geschichte beschäftigen und sie am Bassewitztag auf die Bühne bringen. Die evangelische Gemeindepädagogin Annemarie Schulze hatte einst die Anregung dafür gegeben. Sie ist auch Organisatorin des Bassewitztages in Kyritz.

Kyritzer Knattermimen kommen mit Bassewitz

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Kirche. Annemarie Schulze und Pfarrerin Anna Hellmich gestalten den Gottesdienst zusammen mit den Kindern. „Sie sind gut vorbereitet“, sagt die Gemeindepädagogin. Sie hat sich davon bei einer Probe in der Schule überzeugt. Selbstverständlich sind auch die ­Kyritzer Knattermimen eingeladen. Sie werden mit Bassewitz und seinem Gefolge in der Kirche erwartet.

Nach dem Gottesdienst werden der Tradition folgend Hedwecken verteilt. Außerdem gibt es warme Getränke. Die historischen Vereine beteiligen sich am so genannten Feierabend auf dem Kirchplatz. Versprochen sind neben Lagerfeuer und Stockbrot auch musikalische Einlagen. Sie kommen in Form von Folkmusik von Ulrike Henseler und Angelika Selling-Friedrich. Alle ­Kyritzer sind willkommen.

Von Sandra Bels