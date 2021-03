Kyritzer Bibliothek erneut nur mit Abhol- und Lieferservice

Kyritz

Da der Landkreis Ostprignitz-Ruppin den Inzidenzwert von 100 an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten hat, muss die Stadtbibliothek Kyritz bis mindestens 11. April geschlossen bleiben.

Die Bibliothekarinnen bieten in dieser Zeit wieder den bewährten Abhol- und Lieferservice an. Hierfür einfach telefonisch (033971/5 22 15) oder per Mail (bibliothek@kyritz.de) einen Termin vereinbaren. Auch das Abgeben von entliehenen Medien ist nach Terminabsprache möglich.

Die Bibliothek macht darauf aufmerksam, dass alle entliehenen Medien nicht mehr automatisch verlängert werden. Wer seine Medien weiterhin behalten möchte, muss sich telefonisch oder per Mail an die Bibliothek wenden.

Als kleines Ostergeschenk bietet die Stadtbibliothek für Kinder über www.onilo.de drei animierte Boardstories zum Thema Ostern an. Es stehen diese Titel zur Auswahl: „Frohe Ostern, Pauli“, „Die große Osterei-Versteckerei“ oder „Helma legt los“.

Wer Zugang zu einer oder allen Geschichten möchte, schickt einfach eine Mail mit dem Titelwunsch an bibliothek@kyritz.de. Die Geschichten können dann per Laptop, Smartphone oder Tablet angeschaut werden.

Von MAZonline