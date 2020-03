Kyritzer Bibliothek geschlossen: Online-Bücherei kann kostenlos genutzt werden

Kyritz

Seit die meisten Geschäfte wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind, lassen sich in der Kyritzer Innenstadt die Menschen an einer Hand abzählen, die man dort sieht. Auch die Bibliothek auf dem Marktplatz ist seit dem 17. April für den Publikumsverkehr geschlossen.

Doch für die beiden Mitarbeiterinnen der Einrichtung ist deshalb nicht Däumchendrehen angesagt. Ganz im Gegenteil. „Nun arbeiten wir alles ab, wofür sonst keine Zeit war“, sagt Bibliotheksleiterin Silka Laue. Sie und ihre Mitarbeiterin Juliane Koark durchforsten seit etlichen Tagen sämtliche Bücherregale auf der Suche nach Exemplaren, die schon länger nicht ausgeliehen wurden oder schon etwas älter sind.

Aussortierte Bücher werden verschenkt. Quelle: André Reichel

Insgesamt hat die Kyritzer Bibliothek 30 000 Medien in ihrem Bestand, mehrheitlich davon Bücher. Rund 1000 Bücher haben Neumann und Koark bereits ausgesondert. Weggeworfen werden die Bücher jedoch nicht. „Dafür sind sie viel zu schade“, meint Silka Laue.

Stattdessen stellen die beiden Bibliotheksmitarbeiterinnen täglich zwei Kartons mit solchen Büchern vor die Tür. Ein Schild mit dem Hinweis, dass die Bücher kostenlos zum Mitnehmen bereit liegen. „Es haben sich schon viele Kyritzer das eine oder andere Buch mit nach hause genommen“, sagt Juliane Koark.

Abgabefrist bis zum 11. Mai verlängert

Wie lange die beiden Bibliothekarinnen noch brauchen, bis sie alle Regale durchgearbeitet haben, können sie noch nicht sagen, doch es gibt noch viel mehr zu erledigen. Beinahe täglich rufen Bibliotheksnutzer an und fragen nach, wie sie zu neue Literatur kommen. Dies trifft vorrangig auf ältere Leute zu, denn sie nehmen meist richtige Bücher zur Hand, statt digital zu lesen. „Bei uns kann zur Zeit aber keiner vorbeischauen, um sich Bücher auszusuchen“, so Silka Neumann.

Zudem stellen viele Nutzer die Frage, was mit den Büchern passiert, die sie bereits ausgeliehen haben. „Weil wir momentan auch keine Bücher und andere Medien zurücknehmen können, wurde die Abgabefrist bis zum 11. Mai verlängert“, erklärt die Bibliotheksleiterin.

Kostenloser Zugriff auf die Online-Bibliothek

Die Online-Bibliothek ist momentan also der einzige Weg, an Lesestoff zu kommen. Die Bibliotheken des Landkreises Ostprignitz-Ruppin wollen in diesen schwierigen Zeiten auch weiterhin ein verlässlicher Partner für alle Nutzer sein. Aus diesem Grund bietet der Bibliotheksverbund des Kreises ab sofort einen kostenlosen Zugriff auf die Online-Bibliothek OPR. Interessierte können so nun bis zum 30. April auch ohne Nutzerausweis über 12 000 digitale Bücher und Hörbücher für Kinder und Erwachsene nutzen.

Interessierte wenden sich einfach per E-Mail an die Adresse: bibliothek@kyritz.de. Zur Erstellung des kostenlosen Zugangs werden lediglich der Vor- und Zuname, die Anschrift und das Geburtsdatum benötigt. „Nach Freischaltung des Zugangs erhält der Nutzer eine Benachrichtigung per E-Mail“, sagt Silka Neumann.

Von André Reichel