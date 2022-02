Kyritzer Bibliothek im Klosterviertel bekommt speziell angefertigte Fenster

Kyritz

Im nächsten Kyritzer Bauausschuss soll es einen Tagesordnungspunkt „Klosterviertel“ geben. Das kündigte die Kyritzer Bauamtsleiterin Katharina Iredi der Stadtverordnetenversammlung an. Dabei wollen Architekt Gerald Kühn-von Kaehne und Lutz Hafner von der Kyritzer Stadtsanierungsgesellschaft Ews ausführlich über die Arbeiten im Klosterviertel berichten.

Kyritzer Bauamtsleiterin fasst den aktuellen Stand an der Bibliothek zusammen

Einen ersten Überblick bekamen die Kyritzer Stadtverordneten aber schon bei ihrer Sitzung von Katharina Iredi. Demnach wird an der künftigen Bibliothek – alte Brennerei – derzeit an unterschiedlichen Stellen gearbeitet. Die Dacheindeckung ist abgeschlossen. „Auch bei der Fassade ist ein guter Fortschritt zu sehen“, so Iredi. Sie sei zu 80 Prozent erfolgt. Die Fenster für das Gebäude befinden sich aktuell in der Produktion. Als Fertigstellungstermin hat die Stadt Ende März genannt bekommen.

Noch in der vergangenen Woche wurde das Schachtgerüst für den Aufzug, der an das Gebäude angebaut wird, montiert. „Das ist für uns ein großer Schritt“, so die Bauamtsleiterin. Die nächsten Arbeiten sind die Fassadenarbeiten nahe des Gerüstes. Danach wird noch an der restlichen Fassade gearbeitet und anschließend erfolgt die Verglasung der Bibliothek.

Im Kyritzer Bibliotheksgebäude beginnt der Innenausbau

Zudem seien im Innern die Arbeiten an Heizung, Lüftung und Sanitär in vollem Gange. Dazu gehört die Verrohrung und Verkabelung der einzelnen Bereiche. In Sachen Innenputz im Keller gibt es laut der Bauamtsleiterin noch Abstimmungsbedarf über geeignete Putze mit der ausführenden Firma. Außerdem müssen die Wände im Vorfeld noch so hergestellt werden, dass der Putzer auch arbeiten kann.

Bereits für März angesetzt ist der Beginn der Trockenbauarbeiten im Dachgeschoss der künftigen Bibliothek. Stattgefunden hat darüber hinaus in der vergangenen Woche die Bauanlaufberatung für die Estricharbeiten. Dafür müssen Teilbereiche des Bodes noch abgeschliffen werden.

Ausschreibungen für den Kyritzer Klausurflügel veröffentlicht

Voranschreiten laut Katharina Iredi auch die Arbeiten im Klausurflügel. Die Genehmigung liegt vor. Sie sagte, dass deshalb jetzt erste Ausschreibungen veröffentlicht werden konnten. Submission für die Tischlerarbeiten ist in dieser Woche. Geplant ist, die Dielen aufzunehmen und zwischenzulagern. In der vergangenen Woche wurde auch die Ausschreibung für die Unterfangung des Klausurflügels auf dem Vergabemarktplatz europaweit veröffentlicht.

Für den Klausurflügel wurden erste Ausschreibungen veröffentlicht. Quelle: Sandra Bels

Die Stadt hat darüber hinaus der Denkmalbehörde das Ausstellungskonzept für das spätere Museum vorgestellt und mit ihr besprochen, war von Katharina Iredi zu erfahren. Es wird jetzt noch ein Modell angefertigt. Und es folgt eine Abstimmung über die Materialien.

Videokonferenz für die Kyritzer Stadtmauer

In einer Videokonferenz war der Feldsteinmauerbereich an der Stadtmauer Thema. Dort gibt es eine Ergänzung durch eine neue Mauerung. Es wurde entschieden, dass die Ergänzung eine Putzfläche bekommt. Diese muss aber noch mal bemustert werden.

Der Außenanlagenplaner hat der Stadt zugesichert, dass die Unterlagen für den Bauantrag für die Einfriedungen im Klostergarten und am Klosterplatz in dieser Woche zur Prüfung vorgelegt werden, damit die Stadt dann dafür einen Bauantrag einreichen kann.

Detailreicher soll es dann im nächsten Bauausschuss werden.

Von Sandra Bels