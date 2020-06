Kyritzer Bibliothek startet Leseaktion für Schüler

Kyritz

Pünktlich zum Ferienanfang startet die Stadtbibliothek Kyritz ab dem 22. Juni mit dem Brandenburger Lesesommer. Das beliebte Ferienleseprojekt gibt es bereits seit sieben Jahren. Es soll erneut alle Kinder und Jugendlichen, die im kommenden Schuljahr die 5. bis 10. Klasse besuchen, zum Lesen animieren.

Es winken Preise

Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher aus dem exklusiven Lesesommer-Buchbestand liest, erhält am Ende nicht nur eine Urkunde, sondern hat auch noch die Chance bei einer Tombola tolle ­Preise zu gewinnen. Außerdem ­honorieren viele Schulen die erfolgreiche Teilnahme am Brandenburger Lesesommer mit einer Note oder einem Zeugnisvermerk.

Für den Brandenburger Lesesommer wurden etwa 200 neue Kinder- und Jugendbücher angeschafft. Da ist für jeden Lesegeschmack etwas dabei: Abenteuer, Fantasy, Krimis, Mädchengeschichten, Jugendbücher, Comic-Romane und Mangas gehören ebenso dazu wie Sachbücher oder Bücher bei denen man selbst den Verlauf der Geschichte bestimmen kann.

Die ­Teilnahme ist kostenfrei

Wer beim Lesesommer teilnehmen möchte, muss einfach nur eine Anmeldekarte ausfüllen und diese in der Bibliothek abgeben. Die ­Teilnahme ist kostenfrei. Außerdem bietet die Bibliothek pünktlich zum Lesesommer-Start wieder ihre gewohnten Öffnungszeiten an.

Der Brandenburger Lesesommer wird von zahlreichen regionalen Firmen und Geschäften finanziell oder materiell unterstützt. ­Ohne diese wäre die Umsetzung dieser Leseförderaktion nicht möglich.

Alle Informationen rund um den Brandenburger Lesesommer in Kyritz (inklusive Anmeldekarte) gibt es online unter: bibliothek.kyritz.de/brandenburger-lesesommer-2020

