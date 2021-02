Kyritz

Die Fraktion Bündnis 90/Grüne will für die nächste Stadtverordnetenversammlung in Kyritz zwei Anträge einbringen. In dem einen Antrag geht es darum, die Sitzungen der Fachausschüsse und der Stadtverordneten solange die Brandenburgische Notverordnung in Kraft ist, nur noch als Video- oder Hybrid-Sitzungen stattfinden zu lassen.

Kyritzer Bündnisgrüne wollen keine Papierunterlagen mehr

Der zweite Antrag fordert, dass künftig keine Papierunterlagen mehr an die Sitzungsteilnehmer verschickt werden sollen, sondern der digitale Weg eingeschlagen wird. Stadtkämmerer Michael Köhn stellte die Anträge im Hauptausschuss vor und signalisierte gleichzeitig für beide Vorschläge die Zustimmung der Stadtverwaltung.

Die Kyritzer Linke ist für Präsenz

Holger Kippenhahn (Die Linke) versteht den Vorstoß, sagt aber dennoch: „Präferenz sollten Präsenzsitzungen haben.“ Er sieht Videokonferenzen eher als Alternative, wenn zum Beispiel die Infektionszahlen so hoch sind, dass eine Präsenzsitzung zu riskant für die Teilnehmer wäre.

Kippenhahn wies auch darauf hin, dass im Falle einer Videokonferenz die Verwaltung darauf achten müsse, dass für die Teilnehmer keine Kosten dabei entstehen. Kippenhahn verwies auf eine Beratung in der Vergangenheit, bei der für manchen Teilnehmer Telefonkosten (zum Beispiel auf einem Prepaid-Mobiltelefon) in Höhe von bis zu 25 Euro aufgelaufen waren. Das dürfe nicht noch einmal passieren, so Kippenhahn.

Stadt Kyritz erstattet Telefonkosten

Bürgermeisterin Nora Görke stimmte ihm zu und sagte: „Das wird künftig anders laufen.“ Die Stadt habe bereits ein System für solche Sitzungen in die engere Auswahl genommen. Darüber hinaus sagte Nora Görke, dass die Stadt den Teilnehmern der Sitzung, welche die hohen Telefongebühren verursacht hat, ihre Kosten erstattet.

