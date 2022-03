Kyritz

Die Carl-Diercke-Schule bekommt noch in diesem Jahr einen Wasserspender. Wann genau er aufgestellt wird, ist derzeit noch nicht klar, aber die stellvertretende Schulleiterin Annett Bendick geht davon aus, dass die Arbeiten in diesem Halbjahr abgeschlossen werden können. „Der Anschluss ist schon gelegt worden“, sagt sie.

Und damit ist auch der Standort fest: Der Automat wird im Eingangsbereich der Kyritzer Oberschule installiert und an die Wasserleitung angeschlossen. Das Leitungswasser wird gefiltert und kommt dann in Flasche oder Becher.

Kyritzer Oberschule hofft seit 2017 auf einen Wasserspender

4000 Euro kostet eine solche Anschaffung etwa. Das stand schon 2017 fest. Aus diesem Jahr stammt auch die Idee für den Wasserspender. Die Wusterhausener Grundschule hatte es damals vorgemacht. Geld und Corona waren nur zwei Gründe, warum es bis zur Verwirklichung in Kyritz so lange dauerte.

Die Wusterhausener Astrid-Lindgren-Grundschule hatte ihren Wasserspender bereits 2014 in Betrieb genommen. Quelle: Alexander Beckmann (Archiv)

Denn die 4000 Euro sollten nach der Empfehlung der Schulkonferenz über Fundraising und Spenden zusammengetragen werden. Ursprünglich war die Aufstellung des Wasserspenders bereits im Zuge der Bauarbeiten in der Küche und Caféteria geplant.

Förderverein der Kyritzer Schule wirbt Spenden ein

Die Spendenakquise war und ist ein Fall für den Verein der Freunde und Förderer der Oberschule Kyritz. Seine Vorsitzende Kathrin Hoppe freut sich nun, dass dank zweier Großspender das Vorhaben verwirklicht werden kann. „Damit sind wir einen großen Schritt weiter“, sagt sie.

Denn neben dem Autohaus Rauhöft, das sich mit 1000 Euro an der Finanzierung beteiligt, gibt es auch Geld von der Emsland Stärke in Kyritz. „1100 Euro wurden uns bereits zugesagt“, so Kathrin Hoppe. Der Verein selbst hat 1500 Euro für den Wasserspender beiseite gelegt.

Autohauschefin Jana Rauhöft-Schick sagt, dass sie von der Arbeit an der Schule und von ihrem Konzept angetan ist und deshalb auch gern Geld spendet. „Ich habe zwei Kinder hier und schätze das sehr gute Miteinander zwischen Schülern, Lehrern und Eltern“, fügt die Unternehmerin an.

Förderverein der Kyritzer Schule hat 20 Mitglieder

Der Förderverein hat aktuell 20 Mitglieder. Es sind Lehrer, ehemalige Kollegen und Eltern. Gegründet wurde der Verein Mitte der 1990er Jahre. Er fördert Aktivitäten, die der Bildung und Erziehung zugute kommen sollen. „Wir bezuschussen außergewöhnliche Anschaffungen“, sagt Kathrin Hoppe. Dazu gehört zum Beispiel der Brennofen, der noch gekauft werden soll. Fahrräder und ein Kanu, welches bei der SG Elektronik stationiert ist, konnten ebenso mit Hilfe des Fördervereins angeschafft werden.

Von Sandra Bels