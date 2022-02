Kyritzer Corona-Protest legt Schweigeminute für die Ukraine ein

Kyritz

Medien und Corona, das war das Thema der Demonstration am Sonntagnachmittag in Kyritz gegen die aktuelle Coronapolitik. Etwa 200 Teilnehmer waren gekommen. Und sie zeigten sich überrascht angesichts der eher kleinen Präsenz der Polizei. Denn an den vergangenen Sonntagen wurden die Demonstranten noch von einer Vielzahl von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei begleitet. Nähere Auskünfte zu den Gründen gibt es aus polizeitaktischen Gründen nicht, war von Philipp Mahncke von der Pressestelle der Polizei in Neuruppin auf Nachfrage zu erfahren.

Kyritzer riefen zur Solidarität mit der Ukraine auf

Corona blieb nicht das einzige Thema der Versammlung. Moderatorin Verena Rein und Mario Hensel sagten ein paar Worte zum Krieg in der Ukraine und riefen zur Solidarität mit den Menschen dort auf. Anschließend legten die Versammlungsteilnehmer eine Schweigeminute für die Ukraine ein. Der Demonstrationszug führte dann über die Graf-von-der-Schulenburg-Straße, Wusterhausener Straße, Seestraße, Hermann-Löns und Wittstocker Straße zurück zum Markt.

Kyritzer Bürgerinitiative will in den Dialog gehen

Am nächsten Sonntag hat sich die „Bürgerinitiative Region Kyritz für Grundrechte und gegen jegliche Diskriminierung“, die diese sonntäglichen Veranstaltungen organisiert, das Thema „Skurrile Geschichten aus der Zeit der Corona-Pandemie“ gesetzt. Nach dem Demonstrationszug durch die Stadt soll es eine Podiumsdiskussion in der St.-Marien-Kirche unter Schirmherrschaft der evangelischen Kirche geben, kündigte Moderatorin Verena Rein an.

