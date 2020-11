Kyritz

Die Corona-Krise macht vor keinem Bereich des öffentlichen und privaten Lebens Halt. In einem besonderen Maße ist davon der Einzelhandel betroffen.

Zusätzlich zu den bereits geltenden Einschränkungen als Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie haben sich nun Bund und Länder verständigt, dass sich künftig in kleineren und mittleren Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern höchstens eine Person auf einer Verkaufsfläche von zehn Quadratmetern aufhalten darf.

Anzeige

Neue Coronaregeln regulieren Anzahl der Kunden, die gleichzeitig ein Geschäft betreten dürfen. Quelle: André Reichel

In einem Geschäft mit einer Verkaufsfläche von beispielsweise 80 Quadratmetern dürften sich demnach also maximal acht Personen aufhalten. In der Kyritzer Innenstadt gibt es viele Läden dieser Größenordnung.

Wie kommen die bereits geltenden Corona-Beschränkungen und auch die neuen Regelungen bei Kyritzer Gewerbetreibenden an? Welche Auswirkungen haben diese für sie und ihr Geschäft?

Freiwillig eingeschränkt

Torsten Bethkes Blumengeschäft am Marktplatz ist beispielsweise 17 mal drei Meter groß. Theoretisch dürften sich nach neuer Regel fünf Personen in seinem Laden aufhalten. „Zeitgleich mehr als drei hab ich aber schon vorher nicht reingelassen“, berichtet der Florist. Immer könne er darauf jedoch nicht achten, besonders, wenn er und seine Mitarbeiter mit Kranz- und Blumenbinden beschäftigt sind. „Meist klappt es und die Leute warten dann von selbst so lange draußen, bis andere herauskommen“, berichtet der Florist.

Vom Sinn der Regeln ist der Kyritzer indes absolut überzeugt. „Es geht dabei schließlich darum, die Kontakte zu beschränken, damit sich die Krankheit weniger ausbreitet“, sagt er. Torsten Bethke ist jedenfalls optimistisch, dass er mit seinem Geschäft gut durch die Krise kommt: „Die Menschen lieben Blumen, auch in schwierigen Zeiten, wie diese.“

Auf Einzelabfertigung gesetzt

Auch Fotografenmeister Konstantin Normann dürfte nach neuer Regelung fünf Leute auf einmal in seinen Laden in der Hamburger Straße lassen. Jedoch setzt Normann, um sich und andere zu schützen, schon längst auf Einzelabfertigung. „Das steht so auch an meiner Ladentür dran“, sagt er. „Die neuen Regelungen spielen für mich also kaum eine Rolle.“ Ohnehin sei das Kundenaufkommen seit der Corona-Krise im Frühjahr um gut die Hälfte gesunken.

Beate Trapp (l.) ist Stammkundin bei Konstantin Normann und hat überhaupt kein Problem damit, dass die Kundenzahl im Laden beschränkt ist. Quelle: André Reichel

„Da kommen also nur selten mal mehr als fünf Leute auf einmal in den Laden“, so Normann. Die meisten Kunden haben mit der Einzelabfertigung im Fotoladen kein Problem, ganz im Gegenteil. Beate Trapp aus Kyritz ist Stammkundin bei Konstantin Normann und schätzt es sogar: „Man fühlt sich so noch sicherer“, sagt sie.

Rolf Eggeling vom Herrenladen in der Hamburger Straße hat es auch schon zu spüren bekommen, dass sich in der Corona-Zeit weniger Menschen in die Einkaufsstraße verirren. „Da die Kundenfrequenz seit dem Frühling deutlich nach unten gegangen ist, spielt die neue Regelung eigentlich keine sonderliche Rolle für uns“, meint Rolf Eggeling.

Rolf Eggeling vom Herrenladen beobacht seit dem Frühjahr, dass deutlich weniger Menschen in die Läden kommen. Quelle: André Reichel

Viele Leute seien wegen Corona verunsichert, in Geschäfte zu gehen und kaufen stattdessen lieber im Internet. „Außerdem braucht zur Zeit kaum jemand einen Anzug, denn Feierlichkeiten finden kaum statt“, so Rolf Eggeling.

Umsichtige Kunden

In Stefanie Knolls Bio-Laden in der Johann-Sebastian-Bach-Straße dürfen sich nach neuer Regelung vier Kunden gleichzeitig aufhalten. „Über Mittag und zu Feierabendzeit kommen auch schon mal mehr Kunden“, sagt Celine Knoll, die im Laden ihrer Mutter arbeitet. Die allermeisten Stammkunden würden jedoch von selbst streng darauf achten, dass nie zu viele Menschen gleichzeitig im Laden sind.

Mit 70 Quadratmetern gehört Ottilie Kopkas Kunstgewerbeladen in der Hamburger Straße zu den größeren Geschäften. Doch so viele Kunden, wie theoretisch auf einmal in den Laden dürften, will sie aus Sicherheitsgründen lieber nicht einlassen. „Gerde jetzt in der Vorweihnachtszeit kommen richtig viele Leute“, bericht Ottilie Kopka. Damit, jemand zu bitten, kurz draußen zu warten, hat sie kein Problem. „Die meisten haben dafür auch Verständnis, sagt sie weiter.

Lesen Sie auch:

Von André Reichel