Kyritz

„Ihr seid nicht allein.“ Das ist die Botschaft des Kyritzer Elternkreises. Es sind zumeist Mütter, die sich regelmäßig treffen. Alle haben „besondere Kinder“, wie sie sagen. Es sind Kinder mit Einschränkungen. Kinder, die in ihrem Leben mehr Hilfe brauchen, um sich zurecht zu finden. Kinder in Autismusspektren, mit ADHS, Epilepsie, Hörschädigungen oder geistigen und psychischen Beeinträchtigungen.

Seit Oktober 2019 in Kyritz

„Wir sagen ganz bewusst nicht, dass unsere Kinder krank sind, das ist so negativ und wir wollen immer positiv in die Zukunft schauen“, erzählt die Kyritzerin Kati Neun, die den Elternkreis ins Leben gerufen hat. Es gibt ihn seit Oktober 2019 in Kyritz. Kati Neun kannte diese Art der Treffen bereits aus Pritzwalk, wo sie seit 2017 aktiv war, und holte sie nach Kyritz. Mehr als zehn Mütter kommen alle zwei Monate oder nach Bedarf in kleineren Gruppen zusammen. „Es gibt Eltern, die trauen sich nicht in einer größeren Gruppe zu reden“, sagt Kati Neun.

Motivation, Tipps und Ratschläge

Durch Corona sind die Treffen in den vergangenen Wochen ausgefallen. „Nun fangen wir langsam wieder an“, so die Initiatorin. Der Kontakt untereinander läuft über eine Whatsapp- Gruppe. „Jeder hat sich in der schwierigen Zeit so mit eingebracht, anderen Mut zugesprochen. Tipps und Ratschläge wurden ausgetauscht, sich gegenseitig motiviert“, erzählt Kati Neun. Es gab auch Eltern, die sich direkt an sie gewendet hatten, weil sie Rat suchten. Den gibt es in der Gruppe von Mutter zu Mutter ohne den erhobenen Zeigefinger.

Die Gruppe will betroffene Eltern aus der Isolation holen

Kati Neun ist Sozialassistentin und absolviert derzeit eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Sie wollte diesen Beruf immer machen. Einer ihrer Söhne hat ein Autismusspektrum. Ihre eigenen Erfahrungen damit haben ihr gezeigt, dass es wichtig ist, betroffene Eltern aus der Isolation zu holen. Viele würden sich nach Bekanntwerden der Diagnose zunächst zurück ziehen. Auch Kati Neun ging es so. „Kaum jemand weiß, wie viele Familien in seiner Umgebung betroffen sind“, sagt sie. Und deshalb findet sie es so wichtig, öffentlich zu machen, dass es den Elternkreis gibt.

Keine Selbsthilfegruppe

„Wir sind aber keine Selbsthilfegruppe, wollen ganz bewusste keine sein“, sagt die Kyritzin. „Wir helfen uns gegenseitig, lachen miteinander, merken, dass wir mit unseren Sorgen nicht allein sind“, ergänzt sie. Es gehe darum, Eltern nach einer Diagnose aufzufangen, sie zu begleiten und ihnen Mut zu machen, wenn sie nicht wissen, wie es weiter gehen kann.

Auch Väter sind willkommen

Jeder kann Teil der Gruppe werden. Auch Väter sind herzlich willkommen. Erfahrungsaustausch, Unterstützung und Hilfe sind die Themen der Treffen. Katrin Ellbogen gehört zur Gruppe. Auch sie hat eine Tochter im Autismusspektrum. Sie sagt: „Wir müssen für unsere Kinder eine Entwicklung und eine Zukunft sehen und dabei ressourcenorientiert denken.“ Traurig über die Diagnose zu sein, das sei der falsche Weg. Ihr ist es besonders wichtig, dass sich die besonderen Kinder in ihrem eigenen Tempo entwickeln dürfen. Das müsse das Ziel sein, auch in Schulen und anderen Einrichtungen.

Eltern müssen oft mit Unverständnis kämpfen

Oftmals haben Eltern andere Erfahrungen gemacht, hat Kati Neun immer wieder in Gesprächen erfahren. Meist ist es Unverständnis, dass Eltern mit Kindern, die Beeinträchtigungen haben, entgegen kommt. Manche wissen auch nicht, welche Hilfen sie in Anspruch nehmen können. „Wir haben zum Beispiel schon Widersprüche eingelegt oder uns gegenseitig bei Antragstellungen geholfen“, erzählt Kati Neun. Ein nächstes kleines Treffen bei einem gemütlichen Abendessen steht am kommenden Montag an.

Informationen zum Elternkreis und zu den Treffen gibt es bei Kati Neun unter 0173/9 52 53 31.

Von Sandra Bels