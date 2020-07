Kyritz

Im Ferienzentrum am Kyritzer Untersee kann man dieser Tage das Lachen ausgelassen tobender und spielender Kinder vernehmen. Rund 60 Kinder der Kita „ Spatzennest“ und des Grundschulhortes der Kita „ Kunterbunt“ sind seit Ferienbeginn Stammgäste im Ferienzentrum und sie werden, wenn nichts dazwischen kommt, auch bis zum Ende der Sommerferien jeden Tag wiederkommen.

Grünes Licht erst kurz vor Ferienbeginn

Dabei war im Vorfeld lange nicht einmal klar, ob das dem Kyritzer Wohnungsbau gehörende Zentrum am Untersee dieses Jahr seine Pforten für die Kinder wieder öffnen darf wegen der Corona-Beschränkungen. „Erst kurz vor den Ferien kam die erleichternde Nachricht, dass wir doch ins Ferienzentrum dürfen“, berichtet Gabriele Martwich. Sie ist eine von vier Erzieherinnen der Kita „ Kunterbunt“, die die Betreuung im Ferienzentrum durchführt.

Diese Jungen spielen am liebsten Fußball. Quelle: André Reichel

Die Kinder störte es auch wenig, dass wegen der Corona-Maßnahmen dieses Mal keine feierliche Eröffnung des Zentrums zu Ferienbeginn stattfand. „Hauptsache ist ja, dass sie hier im Objekt eine schöne Zeit verleben können“, meint Gabriele Martwich.

Ferienzentrum bietet viele Möglichkeiten

Am quirligen Gewusel in allen Ecken des Zentrums ist unschwer zu erkennen, dass die Kinder definitiv ihren Spaß haben. Der kleine Bolzplatz ist ständig von der einen oder anderen Jungengruppe belegt.Tore schießen ist dabei Nebensache. Es geht ihnen viel mehr um das gemeinschaftliche Erleben. An anderer Stelle auf dem weitläufigen Gelände ist eine Gruppe Kinder im Buddelkasten dabei, eine Sandburg zu bauen. Hier ist gute Zusammenarbeit gefragt. Es wird auch gemalt und gebastelt. Auch klettern und schaukeln ist dort möglich und wer will, kann es sich auch in der einen oder anderen Hängematte gemütlich machen.

Die Erzieherinnen und Erzieher haben dabei natürlich immer alles im Blick. Schließlich gelten nach wie vor die Corona-Abstandsgebote. So dürfen nur Kinder einer Gruppe miteinander spielen. Gleiches gilt für den Besuch im benachbarten Strandbad. Maximal zehn Kinder in Begleitung eines Erwachsenen dürfen dort hinein. „Wenn das Wetter es erlaubt, gehen wir jeden Tag mit den Kindern zum Baden dort hin“, berichtet Robert Voit. An manchen Tagen muss er mit seinen kleinen Wasserratten sogar mehrfach das Strandbad ansteuern. „Baden steht bei ihnen wirklich hoch im Kurs“, sagt der Erzieher.

Nur in kleinen Gruppen ins Freibad

Die rund 40 Hortkinder der Kita „ Kunterbunt“ werden hierbei in entsprechend große Gruppen eingeteilt. Genügend Erzieher sind ja anwesend. Die etwa 15 Kinder der Kita „ Spatzennest“, die von Erzieher Robert Voit allein begleitet werden, können nur deshalb ins Strandbad, weil sich ein Elternteil bereit erklärt hat, immer nachmittags vorbeizuschauen und die Betreuung mit sicherzustellen.

Für die An- und Abfahrt mit den Kindern mussten sich die Kitas wegen der Corona-Regelungen auch etwas einfallen lassen, denn einfach alle gemeinsam in den Linienbus zu steigen, ist nicht drin. Die Kinder der DRK-Kita werden in Etappen mit einem Kleinbus gebracht und geholt und die Kinder der Kita „ Kunterbunt“ fahren mit einem Extrabus.

Das Mittagessen bekommen alle Kinder im Ferienzentrum. Es wird eigens angeliefert und vor Ort von der Küchenfrau der Kita „ Kunterbunt“ an die Kinder ausgegeben. Genügend Platz für alle ist ja vorhanden. Außer spielen, rumhängen und baden steht für die Kinder noch so manche Überraschung auf dem Plan, wie etwa eine Seewanderung.

Von André Reichel