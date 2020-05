Kyritzer Gastwirte freuen sich auf Wiedereröffnung

Kyritz

Ab Freitag dürfen in Brandenburg Restaurantbetreiber ihren Gästen wieder einen Platz an einem ihrer Tische anbieten, somit auch in Kyritz. Auf diese Nachricht haben die Betreiber von Hotels, Restaurants und Cafés mit Gaststättenbetrieb sehnsüchtig gewartet.

Britta und Bernd Seifert vom „Café Schröder“ auf dem Marktplatz sind sichtlich erfreut und erleichtert zugleich. Zwar durften sie nach zwei wöchiger Schließung schon Ende März wieder ihre Gäste mit Speisen und Eis versorgen, jedoch nur außer Haus. „Das war besser als nichts, doch die Einschnitte waren deutlich zu spüren“, sagt Bernd Seifert.

Die Vorbereitungen laufen

Für die Öffnung des Cafés haben Seiferts noch einiges vorzubereiten. „Wir messen noch aus, wie viele ­Tische weggeräumt werden müssen“, sagt Bernd Seifert. Mehr als fünf, also etwas mehr als die Hälfte, bleiben wohl nicht übrig. Auf eine Voranmeldung der Gäste wollen die Café-Betreiber jedenfalls verzichten. „Das ist laut Informationsschreiben des Hotel- und Gaststättenverbandes auch nicht vorgeschrieben“, sagt Britta Seifert.

Tischdecken und Salzstreuer wird es vorläufig an den Tischen nicht geben. Dafür haben Seiferts Desinfektionsmitteln für die Gäste bereitgestellt.

Keine Maskenpflicht

Eine Maskenpflicht läge für Gäste und Mitarbeiter ebenfalls nicht vor. „Wenn unsere Angestellten jedoch eine Maske tragen wollen, haben wir nichts dagegen“, so Bernd Seifert. Besonders freuen er und seine Frau Britta sich darüber, nun auch wieder Tische draußen vor dem Café aufstellen zu dürfen. „Die Plätze draußen unter freiem Himmel sind bei unseren Gästen den Sommer über besonders begehrt“, sagt Bernd Seifert.

Ganz ohne Einschränkungen läuft die Öffnung des Cafés für die Gäste jedoch nicht ab. „Das Ordnungsamt hat sich angemeldet und kontrolliert die Abstände zwischen den Tischen“, berichtet Bernd Seifert.

Darauf hat sie gewartet: Yvonne Schwarzer vom Kyritzer Waldschlösschen darf nun wieder Gäste in ihrem Restaurant einen Tisch anbieten. Quelle: André Reichel

Auch Yvonne Schwarzer, Betreiberin des „ Waldschlösschen“ in der Kyritzer Seestraße, kann es kaum erwarten, wieder Gästen einen Platz im Restaurant anbieten zu können. Wie alle anderen auch, musste sie am 18. März schließen. „Ab Anfang Mai boten wir aber Speisen außer Haus an, was besonders von den Stammgästen sehr gut angenommen wurde“, erzählt Yvonne Schwarzer.

Auch sie hat das Schreiben des Hotel- und Gaststättenverbandes bekommen und sich gut vorbereitet auf die Öffnung für die Gäste am Freitag. „Wir haben jetzt schon einige Tischreservierungen “, so Yvonne Schwarzer.

Gäste werden platziert

Eine Reservierungspflicht gibt es im Waldschlösschen zwar nicht, doch der Betreiberin wäre es schon lieber, wenn sich die Gäste vorher ankündigen. Tische und Stühle wird Yvonne Schwarzer nicht aus dem Restaurant entfernen. „Wir werden stattdessen die Gäste so platzieren, dass die Abstandsregelung eingehalten wird.

Buffets wird es vorläufig nicht geben, Speisen werden beim Servieren abgedeckt, einen Mundschutz für die Servierkräfte ist nicht zwingend. Auf Großveranstaltungen, wie die traditionelle Sause zu Himmelfahrt, müssen die Gäste verzichten. „Auch Hochzeitsfeiern sind verschoben, aber nicht abgesagt“, so Yvonne Schwarzer. Wenn das Wetter mitspielt, öffnet sie den weitläufige Biergarten für die Gäste.

Von André Reichel