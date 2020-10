Kyritz

An der Spitze der Aktionsgemeinschaft Kyritzer Gewerbe (AKG) gibt es einen Wechsel. Bereits vor einigen Wochen wählten die Mitglieder des Gewerbevereins einen neuen Vorstand.

Marlies Köhler. Quelle: AKG

Um den Arbeitsaufwand und die Verantwortung besser zu verteilen, habe man sich dabei erstmals für eine Doppelspitze entschieden, heißt es aus der AKG. Demnach übernehmen nun Marlies Köhler (Spielzeugladen Lilalustig) und Kerstin Streege (Wohndekor Streege) gemeinsam die Leitung des Vereins.

Doppelspitze mit drei Unterstützern

Zum 2. Vorsitzenden wählte die Mitgliederversammlung Martin Wietz (Mosterei und Getränkehandel Wietz). Die Funktion der Schatzmeisterin bleibt in den Händen von Nicole Vogel (Sparkasse OPR). Erweitert wird der Vorstand durch Mario Deutsch (Priventon).

Der neue Vorstand dankte dem bisherigen Vereinsvorsitzenden Rolf Eggeling (Herrenladen) für seine Arbeit. Eggeling, der den Verein seit 2016 leitete, will dem Vorstand auch weiterhin beratend zur Seite stehen.

Kerstin Streege. Quelle: AKG

Aktionen für die Innenstadt

Die Aktionsgemeinschaft Kyritzer Gewerbe entstand 1990. Ihr Markenzeichen war lange Zeit die Gewerbemesse Prima, deren Veranstaltung aber ab 2014 die Stadt Kyritz übernahm, bevor sie 2016 ihre letzte Auflage erlebte.

In der Öffentlichkeit ist die AKG aktuell vor allem für ihre regelmäßigen Innenstadtaktionen wie das Lichterfest oder das Mai-Shopping bekannt. Einige Popularität erlangte in diesem Jahr – nicht zuletzt dank finanzieller Unterstützung durch die Kommune – auch der AKG-Gutschein, mit dem Kunden in vielen Unternehmen der Stadt einkaufen können.

