Kyritzer Gymnasium zeigt online eine Schulführung

Kyritz

Um den künftigen Siebentklässlern und deren Eltern eine Hilfe bei der Suche nach der richtigen Schule zu bieten, präsentiert das Gymnasium in Kyritz auf seiner Homepage: www.gymnasium-kyritz.de eine virtuelle Schulführung.

„Parallel dazu gibt es Antwort auf viele, schon im Vorfeld eingegangene, Fragen. Für weitere Informationen werden Kontaktadressen und Telefonnummern benannt“, teilt der stellvertretende Schulleiter Uwe Quellmalz mit.

Wegen der Corona-Pandemie müssen am Gymnasium in Kyritz wie auch an anderen weiterführenden Schule die Informationsveranstaltungen für die künftigen Siebentklässler ausfallen.

