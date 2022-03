Kyritz

Die Preistafel an den Tankstellen kennt zur Zeit nur eine Richtung – und zwar steil nach oben. Ein Ende dieser Entwicklung ist kaum in Sicht.

Besonders hart trifft dies in einem Flächenland wie Brandenburg die Pendler, die auf ihr Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen, und viele Handwerker. Basti Richter, Chef der Kyritzer Firma Rohrreinigung und Tiefbau Flöter, ist einer von ihnen. Insgesamt 15 Fahrzeuge rollen in seiner Firmenflotte.

Fahrten von Kyritz bis an den Rand von Berlin

Zwar sind die meisten Touren nur im Umkreis von 30 bis 40 Kilometer, doch auch weitere Fahrten bis an den Rand der Hauptstadt sind immer wieder dabei. „Da kommen ordentlich Kilometer zusammen“ sagt Basti Richter.

Firmenchef Basti Flöter. Quelle: André Reichel

Noch vor einem Jahr betrug die Tankrechnung für seine Fahrzeuge um die 2600 Euro monatlich. „Inzwischen steuere ich auf den doppelte Summe zu“, sagt der Firmenchef.

Und auch privat, beim eigenen Wagen, stellt Richter immer nur steigende Kosten fest. Vor zwei Monaten war der Tank noch für 100 Euro randvoll. Beim jüngsten Tankstellenbesuch waren es schon 127 Euro. „Wo soll das alles noch hinführen?“, fragt sich Basti Richter.

Hochdruckaggregat ist ständig in Betrieb

So wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als die steigenden Spritkosten auf die Kunden umzulegen. In welchem Maße, weiß Basti Richter noch nicht in allen Fällen so genau.

Im Vergleich zum Zaun- und Tiefbaubereich, ist die Abteilung Rohrreinigung jedenfalls deutlich intensiver im Verbrauch. „Das Ganze ist technisch bedingt“, erklärt Basti Richter. „Schließlich muss beim Rohrreinigungsfahrzeug permanent das Hochdruckaggregat in Betrieb bleiben und das frisst unheimlich viel Sprit“, so Richter. Er hat gerechnet und kam zum Ergebnis, dort beim Stundensatz fünf Euro mehr verlangen zu müssen.

Wie seine Kunden die unumgängliche Preiserhöhung aufnehmen werden, daran mag Basti Richter lieber nicht denken.

Von André Reichel