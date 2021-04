Kyritzer Heimatverein lädt ins Strandbad zum Trommeln gegen den Coronablues ein

Kyritz

„Wir trommeln mit allem, auch Kochlöffel machen sich super.“ Antje Hellwig-Schenkel hat es ausprobiert. Sie gibt Kurse namens „Drums Alive“, ein senso-motorisches Trommel-Programm mit Sticks, einem Gymnastikball und Musik. Die gebürtige Dreetzerin lebt in Potsdam. In der Heimat ist sie längst als Trommlerin bekannt. Sie gibt im Arboretum schon länger „Drums-Alive-Kurse“. Bis November konnten sich die Teilnehmer auch noch treffen. Doch wegen Corona trommelt jetzt jeder allein vor seinem Bildschirm unter Anleitung von Antje Hellwig-Schenkel in einer Zoom-Konferenz. Damit soll bald Schluss sein. Das besondere Fitnessprogramm gibt es ab dem 15. Mai auch im Kyritzer Strandbad, wenn es Corona zulässt.

Durchs eigene Schicksal zum Trommeln gekommen

Es war ihre eigene Geschichte, die Antje Hellwig-Schenkel zum Trommeln brachte. Sie wog einst 160 Kilogramm. Um Abzunehmen begann sie mit Zumba, erlitt aber einen Bandscheibenvorfall. „Danach musste ich mir eine sportliche Alternative suchen“, erzählt sie. So kam sie zum Trommeln auf Bällen. Seit fünf Jahren ist sie dabei und arbeitet mittlerweile als Trainerin. Sie sagt: „Ich möchte, dass die Leute Spaß haben.“ Das Programm ist für jedes Alter. Alle Körperteile werden angesprochen. Dazu gibt es Musik für jeden Geschmack.

Kyritzer Heimatverein ist der Initiator

Initiator des Fitnesskurses im Strandbad ist der Heimatverein Kyritz, dem die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen besonders in der Projekt- und Ausstellungsarbeit schwer zu schaffen macht, wie Vereinsvorsitzende Manuela Bismark sagt. Derzeit werden alle Termine für April und Mai abgesagt oder mit den Partnern Ausweichtermine verhandelt. „Das Jahr 2021 haben wir uns wirklich anders vorgestellt“, so Manuela Bismark. Zumal der Verein in diesem Jahr auch 20 Jahre alt wird. Ob und wie gefeiert wird, stehe in den Sternen.

Heimatverein Kyritz will den Coronablues vertreiben

„Die lähmende Situation macht uns sehr zu schaffen“, sagt Manuela Bismark. Und deshalb habe der Vorstand nach Möglichkeiten gesucht, in Bewegung zu kommen und Mitmach-Aktionen anzubieten. „So entstand die Idee, das Fitnessprogramm von Antje Hellwig-Schenkel aktiv zu unterstützen“, sagt die Vereinsvorsitzende und sie ergänzt entschlossen: „Wir zeigen Corona die Kante und wollen aktiv gegen den allgegenwärtigen Corona-Blues arbeiten.“ Das ist die Geburtstagsaktion des Heimatvereins. „Unerwartet und vollkommen anders“, so Manuela Bismark.

Kooperation mit dem Kyritzer Strandbad

Die Kooperation mit dem Strandbad als Veranstaltungsort habe auf der Hand gelegen. Es feiert in diesem Jahr den 100. Geburtstag. „So lassen sich unser geschichtlicher Auftrag und der Ort wunderbar verbinden“, so Manuela Bismark. Der Vereinsvorstand ist froh, dass er die Geschäftsführerin der Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft, Gabriele Schuster, und den neuen Schwimmmeister im Strandbad, Stephan Preuss, für die Sommerkurse „Drums Alive“ im Strandbad begeistern konnten.

Manuela Bismark ist sich sicher: „Trommeln vereint seit Jahrtausenden in vielen Kulturen Menschen bei Festen, Ritualen und Feierlichkeiten.“ Das gemeinsame Trommeln stiftet Gemeinschaft, schafft Erlebnisse, ist emotionaler Ausdruck, gibt positive Energie, macht Spaß und vor allem gute Laune.

Ein Angebot für alle Kyritzer

Das Angebot richtet sich an Kyritzer und ihre Gäste aller Altersgruppen. Beginn ist am 15. Mai, wenn die diesjährige Strandbadsaison eröffnet wird. Dann können sich Interessenten bei Schnupperstunden anschauen und erleben, was „Drums Alive“ mit ihnen macht.

Die Kurse finden alle 14 Tage am Samstag statt. Karten gibt es im Vorverkauf im Strandbad oder an der Tageskasse. Manuela Bismark hofft, dass das Angebot gut angenommen wird. Erste Interessenten gebe es bereits. „Gemeinsam wollen wir ein Zeichen für alle Vereine setzen und zeigen, dass man mit Rhythmus Berge versetzen kann“, sagt sie. Also raus mit den Kochlöffeln und los.

