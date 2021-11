Kyritz

Einen Tag nach dem Totensonntag begannen in Kyritz die Vorbereitungen dafür, die Innenstadt adventlich zu schmücken. Den Anfang machten hierbei Mitarbeiter der Kyritzer Firma Eluh. Sie brachten mit Hilfe eines Hubsteigers die ersten sechs Lichter- und Sternenketten auf dem Marktplatz und in der Hamburger Straße an.

Fast zeitgleich begannen dann Mitarbeiter des Kyritzer Bauhofes, an die Straßenlaternen in der gesamten Innenstadt dutzende beleuchtete Adventssterne anzubringen. Der Weihnachtsbaum auf dem Markt wird in den nächsten Tagen folgen und das Schmuckensemble dort komplettieren.

Die Gartenbaufirma Lehmann spendiert Weihnachtsbäume für die Kreisverkehre.

Von André Reichel