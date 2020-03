Kyritzer Insel im Untersee bekommt in diesem Jahr eine eigene Fähre

Kyritz

Rosmarie Köckenberger und ihr Mann Sebastian haben die Eröffnung ihrer Gaststätte „Insl“ auf dem Eiland im Kyritzer Untersee erst einmal auf Eis gelegt. „Wegen der Corona-Krise wissen wir derzeit nicht, wann wir in die Saison starten können“, sagt die „Insl“-Wirtin. Sie ist sich sicher, dass das sehr spontan passieren wird.

Zweite Fähre für den Kyritzer Untersee

Für den Weg über das Wasser bietet das „Insl“-Team in diesem Jahr erstmals eine eigene Fähre an. Das ist auch deshalb etwas besonderes, weil der bisherige Fährmann Volker Sitz nun Gesellschaft bekommt. „Unsere Fähre ist eine Elektrofähre und wir haben sie bereits gekauft“, sagt Rosmarie Köckenberger. Gebaut wird sie derzeit in einer Werft.

„Wir bauchen die Fähre besonders für die Nebensaison und im Hinblick auf den geplanten Beherbergungsbetrieb“, sagt Rosmarie Köckenberger. „Für uns war es jetzt aber Zeit, etwas Eigenes zu haben“, so die „Insl“-Wirtin.

Fährkonzept wird erarbeitet

Sie und ihr Mann erarbeiten derzeit ein Fährkonzept. Die beiden wollen künftig eventuell feste Fahrzeiten anbieten, auch sind Fährzeiten Montag und Dienstag, wenn die Insel geschlossen ist, im Gespräch. Dann sollen Touren nach Bantikow möglich sein.

Rund 20 Personen haben auf der neuen „Insl“-Fähre Platz. „Wir finanzieren sie eigenständig, ohne eine Förderung“, so die Insel-Betreiberin. Sie und ihr Mann haben die Berechtigung, eine Fähre zu fahren. Darüber hinaus suchen die beiden einen Fährmann oder eine Fährfrau als Ergänzung.

„Insl“- Betreiber suchen einen Namen

Die neue „Insl“-Fähre soll natürlich auch einen Namen bekommen. Rosmarie Köckenberger ruft deshalb auf, Namen vorzuschlagen. Bis Ostern können die Vorschläge unterbreitet werden, per E-Mail, auf Instagram oder Facebook. Nach der Abstimmung soll es eine feierliche Taufe geben. Einern Termin kann die „Insl“- Wirtin aber wegen der Corona-Pandemie noch nicht nennen.

„Wir sind dabei, die Saison vorzubereiten“, sagt Rosmarie Köckenberger. Ein paar Bewerbungsgespräche hat sie schon geführt. Außerdem muss auf dem großen Gelände Klarschiff gemacht werden. „Ein paar kleine gestalterische Veränderungen haben wir natürlich auch“, sagt die „Insl“-Wirtin, lässt aber Einzelheiten offen. Anpassungen wird es auch auf der Speisekarte geben. Der größte Teil bleibt aber gleich.

Hochzeiten auf der Insel abgesagt

Neben den Vorbereitungen für die Saison hat Rosmarie Köckenberger damit zu tun, besorgte Brautpaare zu beruhigen und ihnen Ausweichtermine anzubieten. Ein paar Hochzeiten sind schon abgesagt worden. Auch andere Veranstaltungen hängen in der Schwebe. Da ist zum Beispiel die Kinderzirkuswoche mit Artistin Leila Köckenberger.

Auch die Proben des Kyritzer Kneipenchors sind erstmal auf Eis gelegt. Mit Saisonbeginn sollten sie auf der Insel weiter gehen. In der Herbst- und Winterpause wurde im Landhotel von Andreas Heine in Kyritz geprobt. 25 Sängerinnen und Sänger gehören mittlerweile zum Chor, der sich durch die Initiative von Rosmarie Köckenberger gebildet hatte.

Rosmarie und Sebastian Köckenberger hoffen, die Insel im Kyritzer Untersee bald eröffnen zu können. Quelle: Frederik Schramm

Und der Unternehmerinnenstammtisch sollte eigentlich Anfang Mai wieder an den Start gehen. Rosmarie Köckenberger denkt aber, dass auch dieser Termin wegen Corona nicht zu halten sein wird.

Von Sandra Bels