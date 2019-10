Kyritzer „Insl“ geht in die Winterpause

Kyritz

Nur noch ein Tag, dann endet die diesjährige Saison auf der Kyritzer Insel im Untersee. „Wir schließen am Sonntagabend“, sagt Wirtin Rosmarie Köckenberger. Sie bedauert es, dass der Saisonabschluss ohne Fähre stattfindet. „Sie hatte Ende September einen Motorschaden und wird deshalb in diesem Jahr nicht mehr fahren können“, so Rosmarie Köckenberger.

„Neptun“ holt über

Sie freut sich darüber, dass die Fahrgastschifffahrt einige Fahrten zur Insel übernehmen kann. „Neptun“ bringt die Gäste zum Eiland. Weil das jedoch nicht so umfangreich wie mit der Fähre geschehen kann gibt es verkürzte Öffnungszeiten und Abfahrtszeiten zum Überholen. Überfahrten sind Samstag und Sonntag von 12 bis 13 Uhr, um 14 Uhr, 14.45 Uhr und 16 Uhrsowie um 17 und 18 Uhr (letzte Fahrt) möglich.

Die „Insl“- Wirte Rosmarie Köckenberger und ihr Mann Sebastian danken ihren Stammgästen für den „tollen sechsten Sommer und wir freuen uns schon auf das verflixte siebte Jahr.“ Geplant ist, im April 2020 wieder zu starten.

Stammtisch macht Winterpause

Der Unternehmerinnen-Stammtisch, der sich in diesem Sommer auf Initiative der Kyritzerin Franziska Schonert und Rosmarie Köckenberger gegründet hatte, trifft sich am 24. Oktober im „Vertigo5“ in Demerthin bei Liane Marben. Danach gehts in die Winterpause. Ab dem Frühling wollen sich die Unternehmerinnen dann wieder auf der Insel treffen. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. „In der Winterpause wollen wir eine Website mit allen Unternehmerinnen der Region erstellen“, so Rosmarie Köckenberger. Ruhig wird es bei den Unternehmerinnen aber sicher auch im Winter nicht. Sie haben sich auf Facebook vernetzt.

Initiatorinnen des Unternehmerinnen-Stammtischs sind Franziska Schonert (l.) und Insl-Wirtin Rosmarie Köckenberger. Quelle: Sandra Bels

Auch der Kyritzer Kneipenchor hat sich auf der Insel gegründet. Im Winter treffen sich seine Mitstreiter an verschiedenen Orten. „Denn es stehen einige Auftritte an“, wie Rosmarie Köckenberger verrät. Proben sind im Landhotel Heine oder im Keller eines Mitgliedes in Wusterhausen. „Wir freuen uns weiterhin immer noch über Zuwachs, sind eine total tolle gewachsene Truppe von 20 bis 30 Sänger und Sängerinnen“, so die „Insl“-Wirtin.

Die Hochzeitssaison 2020 sei zudem schon fast ausgebucht. Im November startet mit den vielen Brautpaaren die detaillierte Planung für die Feste. Rosmarie Köckenberger lobt in diesem Zusammenhang die Kooperation mit dem Kyritzer Standesamt und seinen Mitarbeiterinnen.

Viel Lob für die Umgestaltung

Lob gab es den ganzen Sommer über auch von den Gästen auf der Insel für die Umgestaltung und Sanierung. „Alle waren durchweg angetan und wir sind sehr glücklich darüber und über die Arbeiten“, so Rosmarie Köckenberger. Zusammen mit ihrem Mann will sie im Winter wieder basteln und bauen wollen, um die „Insl“ noch ein Stückchen schöner zu machen. „Wir haben da schon ein viele kleine Ideen“, so die Wirtin.

Insel wird Coworking-Space

Für November kündigt Marie Köckenberger noch eine Aktion an, die aus dem Unternehmerinnen-Stammtisch heraus entstanden ist. „Wir machen die Insl dann zum Coworking-Space“, sagt sie. Das heißt, im November können Selbstständige und kleine Firmen zum Arbeiten in ruhiger und inspirierender Umgebung auf die Insel kommen. Darüber hinaus hat die „Insl“- Wirtin eine Gastro-Stammtischgruppe mit Gastronomen aus der Region initiiert, die sich demnächst auch zum Austausch treffen.

Weitere Informationen zum Unternehmerinnen-Stammtisch und zum Kneipenchor gibt es auf Facebook unter www.facebook.com/AhoiChefin und www.facebook.com/kyritzerkneipenchor.

Von Sandra Bels