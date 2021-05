Kyritz

Rosmarie Köckenberger und ihr Mann Sebastian sind voller Vorfreude. „Endlich können wir unseren Brandenburger Inselgarten wieder öffnen“, sagt die Chefin der Gaststätte „Insl“ auf der Insel im Kyritzer Untersee. Und sie hofft auf ein Wochenende mit vielen Wiedersehen, wenn auch nur im Außenbereich. „Wir haben an den vergangenen Tagen ein paar Nachtschichten eingelegt für die letzten Vorbereitungen“, so die „Insl“-Wirtin.

Start mit Bedingungen auf der Kyritzer Insel

Pfingstsamstag geht es nun wieder los. „Mit ein paar Bedingungen“,so Rosmarie Köckenberger. So ist ein „Insl“-Besuch derzeit nur mit Reservierung oder einer Buchung vor Ort möglich. Für die Buchung vorab gibt es einen Button auf der Facebookseite oder die Möglichkeit auf der Homepage zu reservieren oder per Telefon.

Corona-Selbsttest vor Ort ist nicht möglich

Ein bestätigtes negatives Testergebnis oder der Nachweis, dass man genesen ist, oder eine doppelte Impfung mit Impfausweis sind Bedingung für eine Bewirtung auf der Insel (gilt ab 6 Jahre). Ein Selbsttest vor Ort ist nicht möglich. „Wir haben leider nicht das personelle Backup, um eine kleine Teststation aufzumachen“, so Rosmarie Köckenberger. Wer spontan kommen will, kann das versuchen. Ob noch Tische frei sind, das weiß der Fährmann. Er überprüft auch, ob Test, Impfbuch oder Genesungsbescheinigung an Bord sind. Die Registrierung erfolgt in jedem Falle dann auf der Insel entweder per Zettel oder Luca-App. Wer spontan mit seinem Ruderboot anlegen und ein Bierchen trinken möchte, für den gelten die gleichen Bestimmungen wie für andere Gäste.

Für die Eröffnung ist alles gerichtet. Bewirtet werden die Gäste coronakonform im Außenbereich der Insel, der teilweise überdacht ist. Quelle: Caroline Mäske

Kyritzerin hat Angst vor der Rolle rückwärts

Trotz aller Freude schwingt bei den Insel-Wirten auch ein wenig Angst vor einer Rolle rückwärts mit. „Deshalb starten wir erst einmal mit einer reduzierten Karte“, so Rosmarie Köckenberger. „Sobald wir sicher stehen und gehen erweitern wir diese natürlich“, fügt sie an. Neu sind zum Beispiel verschiedene Fischbrötchen auf die Hand zum Flanieren und Essen auf der Insel. „Wir arbeiten stark mit regionalen Partnern und Lieferanten zusammen, bieten viele Bioprodukte an“. so die Wirtin.

Auch Picknickkörbe für den Inselgarten soll es wieder geben mit Bouletten und Wein und anderen Leckereien für zwei Personen. Bei Vorbestellung ist auch „Picknickkorb to go“ möglich, um am Ufer an Landseite romantisch zu picknicken.

„Insl“ arbeitet mit Illustratorin zusammen

Nicht nur in Sachen Speisekarte arbeiten die Inselbetreiber jetzt mit Nina Sophie Gekeler zusammen. Die Illustratorin hat die neue Karte gestaltet und auch schon kleine Fährtickets entworfen. „Wir sind uns sicher: Da kommen noch viele andere schöne Dinge dazu“, sagt Rosmarie Köckenberger.

Sie ist auch schon sehr gespannt, wie das neue Angebot auf der Fähre „Polly Piff Paff“ ankommt. Das Boot wird nämlich nicht nur die Gäste befördern. „Wir werden es ab diesem Jahr auch als ’Foodboat’ nutzen und in diesem schwimmenden Kiosk Erfrischendes und Leckeres an Landseite am Steg verkaufen“, erzählt die Wirtin. Für die Fähre selbst gibt es ganz neu Saisontickets und Forevertickets. Damit können die Gäste ihren Lieblingsort in der schwierigen Zeit unterstützen und so oft hin- und herfahren wie sie möchten.

„Insl“-Hund Rio, ein Dalmatiner, begrüßt künftig die Gäste auf dem Eiland im Kyritzer Untersee. Quelle: Caroline Mäske

Coronahilfe hat kaum gegriffen

„Trotz aller guten Nachrichten, dass wir endlich aufmachen können, haben wir hier auf der wirtschaftlichen Ebene ganz schön dünne Luft. Es war einfach zu lange geschlossen. Es ist zu viel weggebrochen“, sagt Rosmarie Köckenberger und fügt an: „Leider hat die Coronahilfe bei uns kaum bis gar nicht gegriffen, aber die Betriebskosten laufen stetig weiter.“ Darum ist die Freude über den lang ersehnten neuen Anfang um so größer. Rosmarie Köckenberger erzählt, dass Stammgäste in den vergangenen Monaten immer wieder gefragt hätten, wie sie helfen können. Sie glaubt, dass die Fährtickets dafür gut geeignet sind und sieht die Idee als klassische Win-Win-Situation.

Fährverkehr mit Unterstützung von Kyritz und Neustadt

Neu ist, dass die Fähre mit Unterstützung der Stadt Kyritz und der Gemeinde Wusterhausen nun einen Fährverkehr zwischen beiden Ufern an den Tagen anbietet, an denen die Insel geschlossen ist. Somit sind Überfahrten von Kyritz nach Bantikow und retour auch am Montag und Dienstag möglich.

Händeringend gesucht wird für die Insel derzeit noch Personal. „Bis dato war es recht schwer mit realistischen Perspektiven zur Einstellung“, sagt die Wirtin. Sie sucht Küchenhilfen, eine Spülkraft und Servicemitarbeiter entweder für die Saison, aber gern auch langfristig und ganzjährig.

Pläne für die Nebensaison

Auch für die Nebensaison hat Rosmarie Köckenberger schon Pläne. So will sie zwischen Oktober und April zum Beispiel mit Workshops punkten. Yoga, tanzen, kochen, backen oder Ähnliches soll möglich sein. Das gilt auch für das Coworking. Dafür stehen 18 Arbeitsplätze mit einer 500-K-Glasfaser-Leitung, Mittagstisch und Naturromantik zur Verfügung. Für perfekt für kleine Gruppen hält Rosmarie Köckenberger Retreats. „Abseits vom Trubel des Alltags wollen wir eine Mischung aus Arbeit und Erlebnis anbieten“, sagt Rosmarie Köckenberger. Das sei ideal für kleine Gruppen und Firmen, die Rückzug mit Erlebnissen verbinden wollen. Bei der Organisation will Rosmarie Köckenberger gern helfen. Als Eventmanagerin hat sie das in der Vergangenheit vielfach gemacht.

Winterzauber auf der Insel

Kulinarische Konzepte für die Nebensaison sind für sie zum Beispiel ein Barabend mit Live-DJ und Brandenburger Tapas, ein Mehrgangmenü am Samstagabend oder ein ausgedehntes Frühstück zu einer Sonntagsmatinee im Seemannssaal. „Ganz nebenbei können die Gäste dann die Ruhe des Winterzaubers auf der Insel genießen“, so die Gastwirtin. Ebenso plant sie, Kulturveranstaltungen wie Theater, Lesungen, Tanztee, Flohmarkt, Open Air Kino oder Konzerte. Künstler aber auch Veranstalter sind mit ihren Ideen willkommen. Rosmarie Köckenberger hofft, dass all die Pläne trotz Corona verwirklicht werden können.

Hochzeiten auf der Kyritzer Insel wieder möglich

Eheschließungen können auch wieder stattfinden. Wer sich spontan noch auf der Insel im kleinen Kreis trauen lassen will, hat gute Chancen. „Wir haben noch Termine frei und sind ebenfalls sehr spontan in der Umsetzung. Auch eine Trauung zu zweit am Südufer ist möglich“, sagt Rosmarie Köckenberger. Sie hilft gern bei der Planung und freut sich, endlich wieder Liebespaare auf der Insel begrüßen zu dürfen.

Hygienekonzept wurde genehmigt

In Sachen Hygiene gibt es ein ausgefeiltes und mit dem Gesundheitsamt abgesprochenes Konzept, war von Rosmarie Köckenberger zu erfahren. Dazu gehört, dass alle Gäste ab sechs Jahren außer am Sitzplatz überall eine Maske tragen müssen. Das Insel-Team trägt im Kontakt mit den Gästen medizinische Masken. Ein Großteil des Teams ist zudem bereits einmal geimpft. „Wir haben überall kleine Desinfektions-Spender angebracht. Dort kann sich das Team auch jederzeit schnell und unkompliziert die Hände desinfizieren“, so die Chefin. An den Fährstegen und in anderen Wartebereichen wie dem Registrierungs-Pult und dem Tresen gibt es Markierungen zum Einhalten des Mindestabstandes und Aushänge informieren über Hygiene und Verhaltensregeln.

Von Sandra Bels