Kyritz

Die Stadt Kyritz hat erstmals in ihrer Geschichte einen speziellen Beauftragten für die Kinder- und Jugendbeteiligung. Bei ihrer jüngsten Sitzung hatten die Stadtverordneten Max Voß für das Ehrenamt benannt. Jetzt stellte sich der 30-Jährige der Öffentlichkeit vor.

Max Voß ist zwar Perleberger, sieht sich aber schon aus beruflichen Gründen eng mit Kyritz verbunden. „Ich arbeite hier seit 2017 im Jugendfreizeitzentrum, das der Verein Outlaw betreibt.“ Voß hat ein Studium der Angewandten Kindheitswissenschaften abgeschlossen. „Da ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ein Thema.“

Junge Kyritzer haben Recht auf Mitsprache

Er wolle den jungen Kyritzern vor allem erst einmal nahe bringen, dass sie alles Recht haben, bei Dingen mitzuentscheiden, die sie betreffen, erklärt der neue Kinder- und Jugendbeauftragte. „Das basiert alles auf der Kinderrechtskonvention der UNO, die schon seit 28 Jahren gilt.“ Seine Überzeugung laute: „Das Gegenteil von Recht heißt nicht Pflicht, sondern Unrecht.“

Das Land Brandenburg hat vor einiger Zeit die Modernisierung der Bürgerbeteiligung angeschoben – ein Prozess, der sich bis in die Kommunen hinein auswirkt. Ein wichtiger Punkt dabei ist dabei die Einbeziehung der jungen Generation. Kyritz benannte dafür nun einen speziellen Beauftragten – neben den schon etablierten Beauftragten für Senioren, Frauen oder Integration.

Ein Prozess, der Zeit braucht

„Eines meiner Ziele ist es, die Generationen näher zusammenzubringen“, betont Max Voß. „Das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen.“

Zuerst einmal stehe für ihn nun um eine Bestandsaufnahme an: Welche Beteiligungsmöglichkeiten haben Kinder- und Jugendliche, welche nutzen sie überhaupt? Welche Erwartungen hegen sie, welche werden an sie gestellt? „Man kann nicht erwarten, dass alle aufspringen und rufen: Jetzt geht’s los!“ Politik liege für junge Menschen oft weit in der Ferne. Da müsse man erst einmal Möglichkeiten erklären und vermittelnd wirken.

Teilhabe bedeutet Identifikation

Von großer Bedeutung für einen Kinder- und Jugendbeauftragten sei dabei sicherlich die Vernetzung mit allen, die in der Jugendarbeit aktiv sind oder etwas bewegen wollen: Einrichtungen, Vereine, Schulen, Kitas. Workshops für Interessierte könne er sich vorstellen oder irgendwann einen Kinder- und Jugendbeirat, sagt Max Voß. „Ich erhoffe mir auch etwas für die Entwicklung von Identität hier im Ort.“

Von Alexander Beckmann