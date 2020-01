Per Notfallklingel in die Kyritzer Rettungsstelle

Kyritz

Die Schließung der KMG Klinik in Havelberg wird für das Kyritzer KMG Klinikum einige Veränderungen bringen. „Auf jeden Fall wird der Kyritzer Standort davon profitieren“, so Unternehmenssprecher Franz Christian Meier. Wie das künftig aussehen soll, dass konnte er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Darüber laufen derzeit noch Gespräche, teilte er mit.

Direkt Verbindung nach Kyritz

Für Patienten, die das Haus in der Domherrnstraße von Havelberg nach der Schließung im Notfall aufsuchen, soll eine Notfallklingel eingerichtet werden. Die hat eine direkte Verbindung zur Rettungsstelle des KMG Klinikums Kyritz, die dann weiter hilft.

Shuttlebus nach Kyritz

Wer selbst nicht mobil ist, der braucht keine Angst zu haben, von einer hoch qualifizierten stationären Versorgung ausgeschlossen zu werden. Das Gesundheitsunternehmen will Patienten mit eingeschränkter Mobilität einen kostenlosen Shuttle-Service vom Havelberger Standort zum KMG Klinikum Kyritz und zurück einrichten.

KMG will den Standort Havelberg künftig als Gesundheitsstandort erhalten. Es wird nur keine Klinik mehr geben, sondern ein Seniorenheim mit 58 Plätzen. Gespräche darüber werden laut Unternehmenssprecher derzeit auf Landtags- und Landkreisebene geführt.

Erhaltung war nicht möglich

Es sei über viele Jahre hinweg versucht worden, das Havelberger Krankenhaus zu erhalten. Das sei jedoch nicht möglich gewesen, weil sich die Menschen in und um Havelberg auch und insbesondere wegen der medizinischen Entwicklung und der zunehmenden Tendenz zu Zentrenbildungen bereits seit vielen Jahren umorientiert haben und umliegende Krankenhäuser aufsuchen. Havelberg wurde bereits im Jahr 2002 in den bestehenden KMG-Klinik-Verbund Pritzwalk, Kyritz und Wittstock übernommen. Allein deshalb sind die Angebote der umlegenden Krankenhäuser dort schon bekannt.

Demenzerkrankungen nehmen zu

Statistiken zeigen aber für den Landkreis Stendal weiterhin eine älter werdende Bevölkerung auf. Durch das parallel dazu gestiegene durchschnittliche Lebensalter der Menschen ist die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, gestiegen. „Wir haben in den vergangenen Jahren eine hohe Expertise in der stationären Betreuung von Menschen mit Demenz in unseren Pflegeeinrichtungen erworben“, heißt es von der KMG-Pressestelle. Davon soll die neue Einrichtung in Havelberg profitieren.

Havelberger Klinik ist hoch defizitär

Die Bevölkerungsentwicklung hat aber laut KMG auch dazu geführt, dass das Havelberger Krankenhaus hoch defizitär ist und schon seit vielen Jahren nicht mehr rentabel betrieben werden kann. In der Vergangenheit wurde mit Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt dennoch in den Standort investiert. Umfangreiche Sanierungsarbeiten inklusive Bettenhausneubau wurden abgeschlossen.

Weniger Patienten trotz Investitionen

„Zusätzlich haben wir in moderne Medizintechnik investiert, um dem Trend entgegenzuwirken, dass die Patientenzahlen rückläufig waren“, so Meier. Leider sei das ohne Erfolg geblieben. „Wir haben uns die Situation sehr genau angeschaut und gut überlegt, welche Gesundheitsdienstleistungen wir – dem Bedarf der Menschen angepasst – in Havelberg künftig erbringen können“, fügt er an. Zudem habe das Unternehmen bei den Sanierungsmaßnahmen von Beginn an die Möglichkeit im Blick behalten, dass an dem Standort künftig gegebenenfalls kein Krankenhaus mehr betrieben werden kann und deshalb schon damals den Weg für eine anderweitige Nutzung eröffnet.

Mitarbeiter bekommen neue Angebote

Für die Mitarbeiter am Standort Havelberg bedeutet die Klinikschließung, dass sie ein Arbeitsangebot für das Seniorenheim bekommen werden. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, in andere KMG-Einrichtungen der Umgebung übernommen werden.

Von Sandra Bels