Kyritz

Im Stacheldraht verfangen hat sich ein sechs Jahre alter Junge beim Versteckspiel am Mittwochnachmittag in einem Gebüsch hinter einem Spielplatz in Kyritz.

Nachbar wollte Kinder aus dem Garten fernhalten

Ein 63 Jahre alte Nachbar hatte den Draht in der Straße der Jugend gespannt, damit Kinder nicht in seinen Garten gelangen. Der Junge wurde im Gesicht und an der Hand verletzt. Die Polizei sicherte Beweise um d zu prüfen, ob der Nachbar dazu überhaupt berechtigt war. Auch die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 63-Jährigen.

Von MAZ-online