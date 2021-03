Kyritzer Kita „Feldmäuse“ feiert 20. Geburtstag

Kyritz

In der Kyritzer Kita „Feldmäuse“ wird heute gefeiert – aber ohne Gäste. Wegen der Corona-Pandemie hat Kitaleiterin Manuela Semmerling keine Einladungen zum 20. Kitageburtstag verschickt. „Wenn es möglich ist wollen wir die große Party im Sommer nachholen und hoffen, dass dann auch viele Ehemalige dabei sind“, sagt sie. Auf den Tag heute haben sich die Kinder und Erzieherinnen trotzdem vorbereitet. Sie wollen Lieder singen und von einem Buffet naschen. Außerdem gibt es Überraschungen.

Eröffnung in der Feldsiedlung Kyritz vor 20 Jahren

Manuela Semmerling hat die Kita „Feldmäuse“ am 15. März 2001 eröffnet. Sie ist stolz auf die vergangenen zwei Jahrzehnte. „Es war nicht immer einfach“, sagt sie. Besonders das Finanzielle habe ihr stets zu schaffen gemacht. „Aber wenn es schwierig war, dann hatte sie immer ihre Familie hinter sich, die ihr Mut zusprach. Besonders dankbar ist sie ihrem Mann Uwe Moritz, der sie bis heute unterstützt.

Die Kyritzerin ist von Hause aus Erzieherin. Sie war einst im Kinderheim in Kyritz tätig und wechselte zu DDR-Zeiten in den Kindergarten in der Werner Straße, die heutige Kita „Kunterbunt“. Als sie kurz nach der Wende die Kündigung bekam, weil sie zu den jüngeren Kollegen zählte, war für sie klar, dass sie auch weiterhin mit Kindern arbeiten möchte.

Kyritzerin eröffnete zunächst eine Kindertagespflege

So eröffnete sie am 1. Oktober 2000 zunächst eine Tagespflege und betreute fünf Kinder auf dem eigenen Grundstück in der Feldsiedlung. „Die Räume waren da, standen leer“, erinnert sich Manuela Semmerling. Sie merkte damals aber schnell, dass sie die Arbeit mit fünf Kindern nicht ausfüllt. „Daraufhin habe ich mich erkundigt, was ich machen muss, um mich zu vergrößern“, erzählt sie. Und so stellte sie einen Antrag, eine Kleinstkita mit acht Plätzen eröffnen zu dürfen. Ihr Mann hatte damals die Garagen umgebaut und in den Folgejahren für mehr Platz gesorgt. So wurde Stück für Stück aus einem Raum mit Garderobe und Küche eine kleine Kita mit vier Räumen und zwei Waschräumen.

Ein Trio kümmert sich um die Kyritzer „Feldmäuse“

28 Kinder darf Manuela Semmerling aufnehmen. Das möchte sie aber gar nicht. Derzeit hat sie 22 und findet diese Größe sehr gut für sich und ihre Kolleginnen Bärbel Hinz und Bärbel Jahns. Das Trio hat sich bis zum vergangenen Jahr auch um die Küchenarbeit gekümmert. Aber im September hatte Manuela Semmerling nach Entlastung besonders für diese Arbeit gesucht und Sabine Schmidt gefunden. „Sie ist unsere Küchenfeee und eine große Entlastung für uns und eine Bereicherung für die Kita“, sagt die Leiterin. Unterstützung auf Honorarbasis hat sie auch von Erzieher-Seniorin Marlies Wolf.

Manuela Semmerling ist stolz darauf, dass die Kita wie eine große Familie ist. Die Eltern kennen sich, haben auch privat Kontakt. „Wir arbeiten viel und gern mit den Eltern zusammen“, so Manuela Semmerling. Gut 100 Kinder hat die Kita „Feldmäuse“ in den vergangenen 20 Jahren bis zur Einschulung betreut.

Seit Corona gibt es kaum noch Ausflüge

Die Kitaleiterin ist ein bisschen traurig darüber, dass sie seit der Coronapandemie nicht mehr so viel unterwegs sein kann, besonders mit den großen Kitakindern. „Wir waren schon im Naturkundemuseum und im Dinopark, was jetzt alles nicht mehr möglich ist“, sagt sie und hofft, dass sich die Situation bald wieder ändert. Auch in Kyritz kenne sich die Kitakinder aus. Sie fahren mit dem Bus zum See und sind regelmäßig zu Gast bei der SG Elektronik, wo auch immer der Kindertag gefeiert wird. Viel Frische Luft schnuppern, das ist die Devise der „Feldmäuse“. Die Kita legt inmitten der Natur. Wiesen mit Schafen und Kühen sind in der Nähe. „Das ist entspannend auch für uns Erzieherinnen“, sagt Manuela Semmerling.

Kyritzer Stadtkita übernimmt ab 2025

Sie und ihre Kolleginnen sind inzwischen nicht mehr die jüngsten und steuern auf den Ruhestand zu. Wenn ihre Kolleginnen 2025 weg sind, dann will Manuela Semmerling auch nicht allein weiter machen. Deshalb gibt es eine Vereinbarung mit der Stadt, dass die Kinder, die dann noch in der Kita „Feldmäuse“ sind, als Gruppe in die städtische Kindereinrichtung übernommen werden.

Von Sandra Bels