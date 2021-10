Kyritz

Die Kyritzer Kleintierzüchter des Vereins „D 149“ freuen sich, nun endlich wieder eine Ausstellung mit Publikum durchführen zu können. „Im Vorjahr war dies coronabedingt nicht möglich“, sagt Vereinschef Lothar Bewersdorf. Im Gegensatz zu den Mechower Züchtern, die zumindest vereinsintern eine Ausstellung machten, fiel diese für die Kyritzer komplett ins Wasser. „Auch alle Großschauen fielen aus“, so Lothar Bewersdorf.

Wie toll es sich anfühlt, nun endlich mit Gleichgesinnten im persönlichen Austausch zu sein und vielen interessierten Besuchern seine besten und schönsten Tiere zeigen, das konnte Lothar Bewersdorf bei der Vereinsschau der Mechower Kleintierzüchter vor anderthalb Wochen schon einmal erleben.

Alle packten mit an

Die Kyritzer Kleintierzüchter sind inzwischen mit den Vorbereitungen ihrer Tierschau fertig. Viele fleißige Hände schufen Ordnung im Ausstellungsraum. Die vielen Käfige wurden gründlich gereinigt, mit Stroh ausgelegt und die Karteikartenhalter angebracht. Schließlich sollen die Gäste und besonders das Fachpublikum genau wissen, wem welches Tier gehört.

Auch der Versammlungsraum, der am kommenden Wochenende gut geheizt für die Besuchern unter anderem zum Aufenthaltsraum wird, glänzt.

Rudi Brietzke (l.) und Hans-Joachim Neumann bringen die Karteikartenhalter an. Quelle: André Reichel

Die Tiere werden spätestens am Donnerstag eingesetzt. Am Tag darauf werden alle Tiere von Preisrichtern begutachtet. Die Vereinsmitglieder sind zuversichtlich, wieder sehr gute Tiere zu präsentieren.

Seinen Optimismus begründet Lothar Bewersdorf wie folgt: „In der Coronazeit hatten wir alle besonders viel Zeit, uns um die Zucht zu kümmern“.

Mehr als 300 Tiere werden in Kyritz gezeigt

Von den 25 aktiven Mitgliedern beteiligen sich 23 an der Vereinsschau. Mehr als 300 Kleintiere werden die Kyritzer Züchter in ihrer Ausstellung zeigen, darunter 130 Tauben, 101 Hühner und 72 Kaninchen. „Die Halle ist mit eigenen Tieren rappelvoll, so dass für Tiere anderer Züchter leider wieder kein Platz ist“, sagt Bewersdorf.

Auch in diesem Jahr können die Besucher beim Schätzen des Gewichtes einer Pute und eines Hahnes, diese Tiere gewinnen.

Die Kleintierschau im Vereinsheim der Kyritzer Züchter in der Strüwestraße 4 ist für Besucher am Sonnabend, dem 30. Oktober, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, dem 31. Oktober, von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Von André Reichel