Kyritzer sind zweimal Deutsche Meister

Kyritz

Die Kyritzer Kleintierzüchter vom Verein D 149 sind mit zwei Meistertiteln von der Rassegeflügelschau Lipsia in Leipzig zurück gekehrt. Sechs Züchter stellten sich der großen Konkurrenz aus Deutschland. „Wieder konnte sich Taubenzüchter Reinhard Saborowski mit seinen Tieren der Rasse Deutsche Modeneser Schietti durchsetzen“, so der Vereinsvorsitzende Lothar Bewersdorf. Für seine sechs Tauben, die in die Wertung kamen, habe Saborowski Bewertungen von „sehr gut“ bis „vorzüglich“ bekommen. Für die beste Taube erhielt er das Lipsia-Band.

Höchstnote „vorzüglich“ für die Puten

Züchter Dietmar Kruppke aus Neustadt holte sich mit seinen „ Puten blau“ ebenfalls einen Deutschen Meistertitel. Zwei seiner ausgestellten Puten wurden mit der Höchstnote „vorzüglich“ bewertet. Für seine beste Pute bekam Kruppke die Ehrenmedaille.

Insgesamt wurden bei der Schau 46 754 Tiere von 3981 Ausstellern gezeigt. „Damit haben die Züchter auch in diesem Jahr einen Glanzpunkt in der Europäischen Rassegeflügelzucht gesetzt“, so Bewersdorf. Die Leipziger Schau sei erneut die größte Geflügelschau in Europa.

Ehrenband für die Tauben

Bewersdorf selbst hatte auch Tiere in den Wettbewerb gebracht und war mit seinem sehr guten Ausstellungsergebnis zufrieden. Seine „Texaner-Tauben“ wurden zweimal mit der Höchstnote „vorzüglich“ bewertet dafür, wofür er das Lipsia-Band erhielt und mit dem VDT-Ehrenband (Verband Deutscher Rassetaubenzüchter) ausgezeichnet wurde. „Leider hat es trotz der hohen Bewertungen nicht für den Deutschen Meistertitel gereicht“, bedauert Bewersdorf.

Spitzentiere wechselten die Besitzer

Dennoch war die Leipziger Schau für ihn und seine Mitstreiter vom Kyritzer Verein ein großes Erlebnis. „Viele Tausend Spitzentiere wechselten die Besitzer“, so Bewersdorf. Durch den Erfahrungsaustausch mit Spitzenzüchtern aus ganz Deutschland haben die Kyritzer ihr Wissen erweitern und persönliche Kontakte knüpfen können, um im nächsten Jahr noch erfolgreicher zu sein.

Von Sandra Bels