Kyritzer Knattermimen spielen im Jubiläumsjahr der Theaternächte das Stück „Der wahre Jakob“

Kyritz

Die Theaternächte im Klostergarten gehen in diesem Jahr in eine neue Runde. Sie finden zum 25. Mal statt. Auf einer Bühne vor den Mauern der Klosterkirche entführen die Kyritzer Knattermimen ihr Publikum in die Welt des Theaters. Im Jubiläumsjahr steht die Komödie „Der wahre Jakob“ von Ernst Bach und Franz Arnold auf dem Pogramm. Sie ist am 21. und 28. August sowie am 3. und 4. September zu erleben. Beginn ist um 20 Uhr.

Komödie in drei Akten im Kyritzer Klostergarten

„Der wahre Jakob“ ist eine Komödie in drei Akten. In der Inszenierung von Eckhard Kutzer spielt sie 1925 in Kyritz. Anton Struwe, Stadtrat und Vorsitzender des Vereins zur „Aufrichtung gefallener Mädchen“, wird mit seinem Freund Heinrich Böcklein nach Berlin delegiert, um am „Kongress der Liga für Sitte und Moral“ teilzunehmen. Dort beschließen die beiden aber lieber ins Varieté zu gehen. Da verliebt sich Struwe in die Tänzerin Yvette. Dass sie seine Stieftochter ist, ahnt er nicht. Böcklein gerät in die Fänge des Berliner Nachtlebens. Als Yvette unerwartet nach Kyritz kommt, gerät die Welt aus den Fugen. Struwe und Böcklein müssen ihre Eskapaden vertuschen.

Wieder heitere Muse im Klostergarten Kyritz

Nach zwei Jahren, in denen die menschlichen Themen bei den Theaternächten die Hauptrolle spielten, gibt es nun wieder die leichte Muse. „Der wahre Jakob“ ist eine Komödie, die mehrfach verfilmt wurde und zu den meist gespielten deutschen Komödien des „Ohnsorg“ und „Millowitsch“– Theaters gehört.

Eintrittskarten kosten 20 Euro und sind zu haben im Internet unter www.knattermimen.de, telefonisch unter 033971/7 37 28 oder an der Theaterkasse in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 4.

Von Sandra Bels