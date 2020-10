Kyritzer Kreativwerkstatt beendet ihr Umweltprojekt „Mülldetektive“

Kyritz

Die Kyritzer Kreativwerkstatt „Muckout“ veranstaltet in den Oktoberferien die letzten vier Termine innerhalb ihres Umweltprojektes „Mülldetektive“. Dabei wird gebastelt, fotografiert und gefilmt. „Müll sammeln gehen, werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr“, sagt „Muckout“-Mitarbeiterin Silvia Last.

Kostenloses Ferienangebot

Willkommen sind alle, die Lust haben, kreativ zu sein. Es ist ein kostenloses Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren. Die Teilnahme ist an einem Tag oder an allen vier Terminen möglich. Sie sind am 13. und 14. Oktober sowie am 19. und 20. Oktober, jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Alle Termine finden in der Kreativ-Werkstatt von „Muckout“ in der Pritzwalker Straße von Kyritz statt. Material und Verpflegung sind im Angebot enthalten.

Anzeige

Letzte Runde des Umweltprojektes

„Unser Umweltprojekt geht damit in die letzte Runde“, so Silvia Last. „Gemeinsam wollen wir in den Herbstferien die geplante Abschlussausstellung vorbereiten.“ Wegen der geänderten Umstände und daraus resultierender Verzögerungen durch Corona haben die „Muckout“-Macher entschieden, dass die Ausstellung nicht wie geplant beim Heimatverein stattfindet, weil das organisatorisch für dieses Jahr auch nicht möglich wäre, das Projekt aber nicht bis nächstes Jahr gefördert wird.

Digitale Ausstellung zum Abschluss

Stattdessen wird es eine digitale Ausstellung geben, die für jeden online zugänglich ist. Für diese Ausstellung – es ist eine Webseite – sollen die Treffen in den Herbstferien genutzt werden. „Dafür müssen ordentlich Fotos und kurze Videos erstellt werden, es wird aber auch noch gebastelt“, sagt Silvia Last.

Anmeldungen für die vier Termine sind erforderlich unter Telefon 033971/30 61 23 oder per E-Mail an hello@muckout.de.

Von Sandra Bels