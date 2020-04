Kunstgewerbeladen in Kyritz macht Bürgern eine kleine Freude und verschenkt Osterdeko

Kyritz

Mit einer kleinen Aufmerksamkeit möchte Ottilie Kopka in den schweren Zeiten den Kyritzern etwas Freude bereiten. Wie fast alle Gewerbetreibenden der Knatterstadt musste auch sie vor drei Wochen wegen Corona ihr Geschäft in der Hamburger Straße schließen. Vorbeigehende können sich ihre Osterdeko also lediglich im Schaufenster anschauen.

Geschenkaktion vor Ostern

Zusammen mit ihrer Kollegein Petra Streese hatte Ottilie Kopka kürzlich die Idee, Osternester zu basteln und draußen vor dem Laden aufzustellen. Ein daneben aufgestelltes Plakat erläutert, dass sich jeder eines dieser Nester kostenlos mitnehmen darf.

Am Dienstag startete der Kunstgewerbeladen mit der Geschenkaktion. Am Mittwoch und Donnerstag jeweils ab 10 Uhr soll diese ebenfalls stattfinden.

Von André Reichel