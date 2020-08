Kyritz

Normalerweise wäre jetzt zum Ende der Sommerferien der wichtigste Teil der Saison im „ Märchenwald“ an der Kyritzer Seestraße schon vorbei. Diesmal lagen die Anlagen aber auch während der Spitzenzeit weitgehend verlassen. „Wir mussten coronabedingt von März bis Ende Juli pausieren“, erklärt Anja Büchner vom Verein Ostprignitz Jugend, der den „ Märchenwald“ betreut. „Es war nicht anders möglich.“

Kyritzer setzen auf Arbeitsbeschaffung

Personell ruht die Ausstattung und Pflege des Areals nahe am Seeufer auf Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Die jedoch fielen diesmal lange Zeit aus. „Die Maßnahme fängt jetzt erst wieder an“, sagt Anja Büchner.

Seit Montag sind die Helfer am Werk. Sie montieren die rund 70 Schilder mit Märchenmotiven, die über den Winter eingemottet waren, richten die Wege und der kleinen Veranstaltungsplatz mit der Freilichtbühne her. „Am Montag hängen wir noch die Schilder mit den Beschreibungen der Bilder auf“, kündigt Detlef Köhler an, der schon im vergangenen Jahr im „ Märchenwald“ im Einsatz war. „Ab Montag können gern wieder Gäste kommen“, ergänzt Anja Büchner.

Seit über zehn Jahren Ausflugsziel

Genutzt wird das Angebot vor allem auch von Gruppen aus Kitas und Grundschulen. Die Kinder können an den Wegen durch den Wald die zahlreichen über die Jahre entstandenen Bildtafeln entdecken und versuchen, sie den Märchen aus aller Welt zuzuordnen.

Der Kyritzer „ Märchenwald“ entstand ab 2008 in einer Kiefernschonung zwischen „Waldschlösschen“ und Seeufer. Von Anfang an beruhte er auf Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Die Mitarbeiter kümmern sich nicht nur um den alljährlichen Auf- und Abbau, sondern auch um Sauberkeit und Ordnung auf dem Areal.

