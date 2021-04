Kyritzer „Markt der regionalen Möglichkeiten“ droht das Ende

Kyritz

Wie geht es nach der diesjährigen 9. und der dann anstehenden 10. Auflage des beliebten Kyritzer „Marktes der regionalen Möglichkeiten“ weiter? Diese Frage können sich die Organisatoren heute noch nicht beantworten. Weitermachen würden sie auf jeden Fall gerne, sagen sie. Doch es fehlen Helfer.

„Wir sind von zuletzt fünf auf nur noch zwei Ehrenamtler geschrumpft“, erklärte Frank Wesemann aus Barenthin kürzlich den Kyritzer Stadtverordneten – mit Blick auf sich selbst und auf Sarah Reinecke. „Es kommt zwar noch der Kreis der Beteiligten am Veranstaltungstag hinzu, aber wir sprechen hier von einer mittlerweile hohen ehrenamtlichen Belastung.“

Finanzielle Hilfe für den Marktstandort im Ferienzentrum

Anlass seiner Erklärung war, darum zu bitten, dass es auch in diesem Jahr eine finanzielle Unterstützung von der Stadt gibt. Und zwar auch, wenn diese Veranstaltung erneut nicht auf dem Marktplatz stattfindet, sondern auf dem Gelände der Waldwerkstatt im Ferienzentrum am Untersee. Dorthin zog der Markt voriges Jahr aufgrund der Corona-Pandemie mit einer alternativen Abendveranstaltung.

Beim "Abend der Möglichkeiten" im vergangenen Jahr im Ferienzentrum am Untersee. Quelle: André Reichel

Beide Organisatoren erfuhren zuletzt jedoch, dass sich im Hauptausschuss die Meinung festsetzte, den Markt weiterhin nur zu unterstützen, wenn er wieder in der Innenstadt auf dem Marktplatz abgehalten wird. Wesemanns Bitte daraufhin: In diesem Jahr 2021 solle der Markt erneut am Untersee stattfinden. Für die Jubiläumsveranstaltung 2022 könne wieder der Marktplatz ins Auge gefasst werden. Was dann folgt, müsse aber offen bleiben.

Ein Alleinstellungsmerkmal für Kyritz

Der Linken-Fraktionschef Holger Kippenhahn erläuterte ihnen dazu, dass der Einzelhandel in der Innenstadt von einer Veranstaltung auf dem Marktplatz profitieren könne. Zudem werde sie als „ein Alleinstellungsmerkmal für Kyritz“ gerne auch weiterhin unterstützt.

Ebenso erklärte Thomas Michaelis von der SPD-Fraktion, dass es keine Absicht gewesen sei, über die Köpfe der Akteure hinweg zu entscheiden. Er sprach vielmehr von einer „positiv gedachten Überlegung“, womit der Markt „eine Wertschätzung“ erfahren sollte.

Ideale Bedingungen auf dem Gelände der Waldwerkstatt

Doch der Markt sei eben kein Selbstläufer, stellten die Organisatoren klar. „Wir müssen jedes Jahr neu entscheiden“, sagte Frank Wesemann. Die Frage sei stets: „Kriegen wir noch Unterstützung von Leuten? Sonst läuft es eben irgendwann aus.“

Und dass sie in der Waldwerkstatt nach der Erfahrung aus dem vorigen Jahr besser zurecht kommen würden, begründe sich eben nicht allein in den dort besseren Möglichkeiten zur Einhaltung der Corona-Regeln. „Wir haben dort unten alles zu stehen, Bänke, Bühnen, Toiletten, Küche und so weiter“, sagte Sarah Reinecke auch der MAZ. Das Gelände ist eingezäunt und hält für Kinder Spielmöglichkeiten vor.

Organisatoren geht die Puste aus

Die Bedingungen seien damit für das so geschrumpfte Team besser als auf dem Marktplatz, wo sie den Auf- und Abbau alleine stemmen müssen. „Wir sind mittlerweile schon etwas müde geworden“, sagte Sarah Reinecke – und hofft jetzt auf frischen Wind mit neuen Helfern.

Die Idee für einen solchen Markt entstand einst aus einer Initiative von Einwohnern heraus, die sich seinerzeit mit dem städtischen Klimaschutzkonzept befassten. Es entstand eine Plattform, sich zu vernetzen, auszutauschen und Ideen zu entwickeln sowie zu diskutieren, regionale Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren.

Prignitz-Wandeln aktuell nur zwei Leute

Initiativen, Vereine und Träger mit den Themenschwerpunkten Ökologie und Nachhaltigkeit sollen sich kennenlernen und Besuchern vorstellen. Diese können sich zu Themen wie Umwelt, Gesundheit, Kultur, Energie, Handwerk und Bildung informieren. Begleitet wird das Markttreiben regelmäßig von Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Theater und Musik.

Bei einem der "Märkte der regionalen Möglichkeiten" in Kyritz noch vor der Corona-Zeit. Quelle: privat

Die Gruppe „Prignitz-Wandeln“ entstand und der „Ernährungsrat Prignitz-Ruppin“. Allerdings, so Sarah Reinecke, seien die Leute von Ernährungsrat eben „nicht vor Ort. Und Prignitz-Wandeln besteht im Moment nur aus Frank und mir“.

Interessierte sollen sich melden

So suchen sie jetzt Unterstützer. Nur so könne der Marktplatz künftig doch wieder zum Veranstaltungsort werden. „Sie müssten beim Auf- und Abbau mitmachen oder auch beim Plakatieren“, sagt Sarah Reinecke: „Im Prinzip sollte man Zeit und Lust haben, etwas mitzuorganisieren, gerne auch weitere Ideen haben, vielleicht Bands kennen oder andere Leute aus dem Kulturbereich.“

Bleibe aber mit Blick auf das nächste, spätestens übernächste Jahr personelle Hilfe aus und würde die Stadt finanzielle Unterstützung für den Standort am See dann tatsächlich nicht mehr leisten wollen, müsse man sich „irgendetwas einfallen lassen“. Oder den Markt – zumindest in dieser Form – aufgeben.

Wer Interesse hat, wendet sich per E-Mail an prignitzwandel@posteo.de. Alle weiteren Infos finden sich unter www.markt-der-regionalen-moeglichkeiten.de.

Von Matthias Anke