Bisher wohl nicht jedem klar: Kyritzer Gorki-Straße wird vorerst nicht saniert

Kyritz

Auf der Internetseite des Brandenburger Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung heißt es in einer im August veröffentlichten Mitteilung über den Altstadt-Sanierungsstand in Kyritz: „Schwerpunkt der weiteren Stadterneuerung ist unter anderem die Entwicklung des Klosterensembles (Kulturstandort) sowie die Instandsetzung der Maxim-Gorki-Straße (Ringerschließung der Altstadt).“

Doch in der Stadt ist das Thema Gorki-Straße – zunächst erstmal – abgehakt. Die Straße wird in nächster Zeit nicht erneuert. Es gibt auch keinen weiteren Zeitplan dafür. Das bekräftigten einmal mehr Bürgermeisterin Nora Görke und Bauamtsleiterin Katharina Iredi bei der Sitzung der Bauausschussmitglieder.

Verunsicherung unter Betroffenen

Einmal mehr, weil sie in einem früheren Fachausschuss schon darüber informierten, wie sie sagten. Doch aus dem Publikum gab es nun eine weitere entsprechende Nachfrage – aus lauter Verunsicherung. Schließlich hatte die MAZ erst kürzlich berichtet, die Gorki-Straße wäre noch vor dem Sanierungsstart der Pritz­walker Straße an der Reihe.

„Von uns kam das nicht“, verneinten die beiden Stadtspitzen Görke und Iredi. Es könne sich im Gespräch der Stadtsprecherin Doreen Wolf mit dieser Zeitung nur um ein Missverständnis gehandelt haben. „Wir haben immer auch gesagt, dass dieses Vorhaben in Abhängigkeit von anderen Projekten zu sehen ist“, sagte Katharina Iredi.

Trotzdem schon Planungsstart für die Pritzwalker Straße

Ein Auslöser für die Verwunderung im Publikum waren erste Überlegungen zur Sanierung der Pritzwalker Straße, die nun im Ausschuss vorgestellt wurden. Dieser Baubeginn aber erfolge nicht vor Ende 2021, hieß es.

Zudem liegt die Straße außerhalb des Altstadtsanierungsgebiets. Damit würden nun also zwei Jahre vergehen, die doch für die Gorki-Straße hätten genutzt werden können.

Auswirkungen auf die mittels Fördergeld finanzierte Altstadtsanierung?

Anwohnerin Marlies Briege wollte daher wissen, was das für Auswirkungen auf das Gesamtprojekt Altstadtsanierung hat. „Könnte es da zu Problemen kommen?“ Schließlich wurden statt Anliegerbeiträge längst sogenannte Wertausgleichsbeiträge berechnet, die auch eine sanierte Gorki-Straße beinhalten und mancher schon bezahlt hat.

Zudem steht das mit Fördergeld finanzierte und knapp zwei Jahrzehnte währende Gesamtvorhaben dem Zeitplan nach vor dem Abschluss. Zumindest hatte es eine Frist gegeben. Briege mit Blick auf die Gorki-Straße: „Wird jetzt eine Fristverlängerung beantragt?“

Fristverlängerung für das Sanierungsgebiet Altstadt im Gespräch

Katharina Iredi bestätigte, dass dies ein großes Thema ist: „Wir wollten Sie eigentlich noch in diesem Jahr darüber informieren, was haben wir geschafft und was werden wir noch schaffen.“ Und: „Ja, man muss sich damit beschäftigten, ob eine Verlängerung möglich ist.“ Denn die Stadt werde eben wohl in der bisherigen Frist nicht alles umsetzen können, was geplant war.

Es habe schon „Termine mit dem Land“ gegeben. Doch wie sich zeigte, sei Kyritz nicht die einzige Stadt mit dem Zeitproblem. Man könne daher heute „noch nichts Abschließendes dazu sagen“. Betroffen ist nicht allein die Gorki-Straße samt Hospitalstraße. Auch der Nord-Teil der Bach-Straße und das Süd-Ende der Pritzwalker Straße sind unsaniert. Hoffnung gibt es für die Klosterstraße. Die Ausschreibung läuft.

Klosterviertel hat oberste Priorität

Der Grund, weshalb in der Gorki-Straße nicht einfach losgebaut wird, liegt im Finanziellen.

Schwammig erläutert wurde: Man müsse gucken, was man wann wie realisiert bekommt. Denn trotz allen Fördergeldes muss die Stadt immer auch Eigenanteile aufbringen. Laut der Bürgermeisterin befinden darüber die Stadtverordneten mit der Haushaltsplanung – und in der steht jetzt das Klosterviertel im Fokus.

Zur Gorki-Straße gab es sogar schon erste Überlegungen

Dabei hatten jene Stadtverordneten im Frühjahr 2018 die Planungsphase für die Gorki-Straße schon eingeleitet.

Vor genau einem Jahr wurden dann erste Ideen vorgestellt vom Erhalt der Bäume bis hin zu Fällungen, um die Straße zu verbreitern. Über Parkflächen wurde bereits debattiert und dabei auch über die Vereinbarkeit von Fußgängern, Radfahrern und Autoverkehr.

Von Matthias Anke