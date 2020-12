Kyritz

Ausgerechnet im Corona-Jahr die Nachbarschaft enger zusammenbringen und in der Gemeinschaft für den Einzelnen etwas bewirken zu wollen, das ist natürlich etwas ungünstig. Allerdings konnten sich die Macher des im Januar gestarteten Kyritzer Nachbarschaftsprojektes „ Diakomma – digital ankommen in Arbeit“ das nicht aussuchen.

Als pädagogischer Mitarbeiter versucht nun auch Moritz Kenngott, das Beste draus zu machen. In seinen Verantwortungsbereich im öffentlich geförderten Diakomma-Projekt fallen die Angebote zur Berufsförderung. „Zielgruppe sind Arbeitslose und Menschen mit geringem Einkommen, die sich beruflich umorientieren wollen“, erklärt Kenngott. Auf dem Plan stehen beispielsweise Firmenbesuche und die Einführung in eine aussichtsreiche Bewerbungsstrategie.

Persönliche Begegnung wird Ausnahme

Sich dafür zu versammeln und in der Gruppe auszutauschen, das stößt momentan schnell an Grenzen.

„Wir haben zu Beginn von Corona angefangen, das online zu machen“, erzählt Kenngott. „Das war gar nicht so einfach, weil unsere Teilnehmer dazu ja auch Voraussetzungen mitbringen müssen.“ Das beginne bei der Technik. „Nicht alle haben ein geeignetes Gerät zu Hause. Also verleihen wir auch Computer.“

Nach und nach wird der Austausch per Video-Chat zur Routine. Quelle: Alexander Beckmann

Dann brauche es natürlich den Zugang zum Internet. Längst nicht jeder habe WLAN zu Hause. Mit üblichen Smartphone-Tarifen komme man beim Online-Video-Treff nicht weit. Und schließlich müsse man Gerät und Software auch bedienen können.

„Werner Treff“ nicht völlig verwaist

So herrscht im Diakomma-Raum in der Perleberger Straße, im „Werner Treff“, auch jetzt noch immer donnerstags und freitags an den Vormittagen etwas Betrieb. Zwei, drei Frauen und Männer finden sich trotz der Hygieneauflagen ein, um persönlich am Seminar teilzunehmen oder überhaupt erst einmal die Grundlagen des „Home-Office“ zu erforschen. Andere sind über Kamera, Mikrofon und ihren Computer mit dabei. Fünf bis zehn Teilnehmer kommen so regelmäßig zusammen. „Es könnten gern auch noch mehr sein.“

„Wir arbeiten im Moment am Lebenslauf“, sagt Moritz Kenngott. Ohne ihn komme nunmal keine Bewerbung aus. „Alle sollen am Ende möglichst einen digitalen Lebenslauf haben.“ Auf die Datei könne man dann immer wieder zurückgreifen – auch für Aktualisierungen.

Von Handy-Video bis Bewerbungsmappe

Weitere Themen in der Gruppe sind die Gestaltung einer Bewerbungsmappe, der Auftritt im Bewerbungsgespräch oder die Jobsuche im Internet. Außerdem spielt immer wieder der Umgang mit der Technik eine Rolle. Es geht beispielsweise um die Handy-Videos, die bei Betriebsbesuchen entstanden, und darum, wie man sie bearbeitet und schneidet.

Zwischendurch bleibt immer wieder Raum für die eine oder andere Plauderei. Schließlich steht bei allem die Nachbarschaft und die gegenseitige Unterstützung im Fokus. Die Teilnehmer sind freiwillig und manchmal ziemlich spontan mit dabei.

„Wir machen bis Weihnachten weiter“, kündigt Moritz Kenngott an. „Die erste Online-Schulung im neuen Jahr ist dann am 8. Januar.“

Wer selbst Fragen rund um Bewerbung, Jobsuche oder den Umgang mit Online-Medien hat, kann unter 0178/5 29 68 35 Kontakt zu Moritz Kenngott aufnehmen. Informationen zum Projekt findet man auch bei Facebook unter dem Stichwort „ Diakomma“.

Von Alexander Beckmann