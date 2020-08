Kyritz

Seit sieben Jahren sorgen die Kyritzer Oldtimerfreunde dafür, dass ihre Heimatstadt dem Namenszusatz „an der Knatter“ Ehre macht. Am Sonnabendvormittag starteten sie zu diesem Zweck auf dem Marktplatz wieder ihre jährliche Oldtimerrallye. Die Teilnahmebedingungen waren wie immer überschaubar: Startgeld und ein mindestens 30 Jahre altes Zweirad.

60 Starter auf dem Kyritzer Marktplatz

Was einst mit einer Handvoll Fahrern begann, hat inzwischen seine Kapazitätsgrenze erreicht. 60 Starter traten am Sonnabend mit ihren Maschinen an. Die Zweitakter aus DDR-Zeiten überwogen dabei ganz klar. Schaulustige sorgten für Treiben auf dem Platz. So viel ist ja dieses Jahr sonst kaum mal los.

Anzeige

So manches museumsreife Schmuckstück knatterte über den Marktplatz. Quelle: Alexander Beckmann

Weitere MAZ+ Artikel

Allein der Start im Minutentakt nahm angesichts der Teilnehmerzahl schon rund eine Stunde in Anspruch. Die Strecke führte vorrangig auf Nebenstraßen über Wittstock nach Freyenstein und zurück. Zwischendurch gab es Stationen für kleine fahrerische Prüfungen und einen Imbiss.

Von Alexander Beckmann