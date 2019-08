Kyritz

Der Kyritzer Freundeskreis der Plattdüütschen beendet mit einem Treffen am 4. September seine kurze Sommerpause. Bei der Tradition, sich immer am ersten Mittwoch im Monat zu versammeln, um die niederdeutsche Mundart zu pflegen, soll es auch künftig bleiben - allerdings unter neuer Leitung. Angret Thiele aus Vehlow hat sich bereit erklärt, den Vorsitz des Freundeskreises zu übernehmen. Das geschah bei der Zusammenkunft im Juli.

Dabei verständigten sich die Plattfreunde darauf, dass die ehrenamtliche Arbeit künftig auf mehreren Schultern ruhen sollte. Mit Heinz Seeger aus Schönermark gibt es jetzt einen Stellvertreter der Vorsitzenden, Beisitzerin ist Lieselotte Gabel, Kassenwartin Helga Post.

Der Freundeskreis hat auch einen Chor

Das nächste Treffen gilt in erster Linie dem Andenken an Gabriele Ellfeldt, die am 23. Mai plötzlich verstarb. Sie hatte den Freundeskreis seit 2015 geleitet. „Wir wollen in ihrem Sinne weiter machen“, sagt Angret Thiele, die auch Mitglied im Vorstand des brandenburgischen Vereins für Niederdeutsche Sprache ist.

Die Treffen der Plattsnacker finden weiterhin in der Kyritzer Heimatstube statt. „Gern nehmen wir diese Einladung des historischen Heimatvereins an“, so Thiele. Weiterhin gibt es auch den kleinen Chor des Freundeskreises. Ihn leitet Herrmann Trilck aus Kyritz mit seinem Akkordeon. Trilck spricht das Platt der Norddeutschen. Mit der neuen Vorsitzenden hat er das gemeinsam.

Treffen des Freundeskreises der Plattdüütschen: Mittwoch, 4. September, um 13.30 Uhr, Johann-Sebastian-Bach-Straße 6. Gäste sind willkommen.

Von Wolfgang Hörmann