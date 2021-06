Kyritzer Raumpioniere haben Ideen für die alte Bühne auf dem Festplatz

Kyritz

Wusterhausen hat es erfolgreich vorgemacht. Nun reiht sich auch Kyritz in den Reigen der „Raumpioniere Zukunft“ in Brandenburg ein. Pia Wehner, Geschäftsführerin der Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Brandenburg, die das Projekt entwickelt hat, gratulierte den Raumpionieren zum Start.

Die Initiative „Raumpioniere Zukunft“ unterstützt Kinder und Jugendliche dabei, ihre Bedürfnisse in ihrem Wohnort auszusprechen. Ideen werden dabei im Team zu konkreten Plänen erarbeitet. Gemeinsam mit der Landesvereinigung und Unterstützern vor Ort wird die Idee dann umgesetzt.

Kyritzer Jugendliche entwickeln eigene Ideen weiter

Fragen wie: Was ärgert Euch? Was wollt ihr in eurem Lebensumfeld entwickeln? sollen im Mittelpunkt stehen. Die Kinder und Jugendlichen sollen etwas Neues auf den Weg bringen, eigene Ideen entwickeln, wie es Pia Wehner sagt. Sie können sich dabei besser kennenlernen und ihre eigenen Fähigkeiten stärken und ausbauen, zum Beispiel in Sachen Kommunikation, Wahrnehmung und Reflexion.

Kyritzer Bürgermeisterin ist gespannt auf die Ergebnisse

Für die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke ist die Arbeit der Raumpioniere ganz einfach beschrieben: Aufstehen und machen. „Ich möchte wissen, was ihr denkt und was ihr euch wünscht“, sagte sie zum Start. Sie denkt, dass die Raumpioniere eine gute Chance haben, sich einzubringen. „Ich gehe davon aus, dass das Projekt Ergebnisse hervorbringen wird, die vorzeigbar und greifbar sind“, so die Bürgermeisterin. Sie hatte auch gleich eine Idee. Sie fragt sich nämlich schon seit längerem, warum sich die Jugend der Stadt so gern am Wartehäuschen auf dem Bahnsteig am Bürgerpark trifft. „Was müssen wir tun, um euch einen neuen Treffpunkt zu schaffen“, so die Frage des Stadtoberhauptes.

Treffen im Kyritzer Mehrgenerationenhaus

Eric Brüggemann hat die Projektleitung, aber die Themen bestimmen die Kinder und Jugendlichen. Wer dabei sein möchte, der sollte zwischen zehn und 27 Jahre alt sein. Die Raumpioniere treffen sich regelmäßig im Mehrgenerationenhaus. Zunächst geht es darum, Infos und Ideen zu sammeln. „Die inhaltliche Arbeit folgt Stück für Stück“, sagt Eric Brüggemann. Bei einem ersten Treffen „haben wir sehr konstruktiv gearbeitet und hatten einen wirklich schönen Termin“, so Brüggemann. Ein Thema, welches sich dabei herauskristallisiert hatte, war die Bühne auf der Festwiese neu zu gestalten. Brüggemann will deshalb Kontakt zur Stadt aufnehmen, um zu schauen, wie Chancen stehen.

Kyritzer Jugendliche probieren sich in Planungsverfahren aus

„Wir probieren mit euch verschiedene Planungsverfahren aus“, so Pia Wehner. So wurden mit Hilfe der Raumpioniere schon drei Jugendklubs im Land Brandenburg wieder aktiviert. „Wir haben das Biosphärendorf in Nauen wieder in Ordnung gebracht und viele andere Projekte erfolgreich in die Hand genommen“, so die Geschäftsführerin.

Wusterhausen hat es vorgemacht

Sie riet dazu, auch mal einen Blick nach Wusterhausen zu werfen, wo die Raumpioniere den Jugendklub aufgemöbelt haben und sich auch für die Skaterbahn engagieren. Seit diesem Jahr neu bei den Raumpionieren dabei sind neben Kyritz auch Wittstock und Wittenberge. Allerorten kann die Projektarbeit dank der gelockerten Coronaregeln jetzt beginnen, denn die Startveranstaltungen sollten eigentlich schon im April sein.

Das nächste Treffen der Kyritzer Raumpioniere ist am Freitag ab 14 Uhr im Projektbüro des Mehrgenerationenhauses.

Von Sandra Bels