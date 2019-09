Kyritz

Die Stadt Kyritz will möglichst schon im kommenden Jahr dazu beitragen, das weniger Verschmutzungen in die Jäglitz gelangen. Die Stadtverordneten bewilligten jetzt Geld für die Planung einer sogenannten Sedimentationsanlage am Parkplatz Wässering.

Gegenwärtig läuft der überwiegende Teil des Regenwassers aus...