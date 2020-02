Kyritz: Im Reparatur-Café werden Haushaltsgeräte gerettet

Kyritz

Die Kaffeemaschine ist schon zehn Jahre alt. Sie aufgeben, das wollen Ulrich Schulz und Brigitte Großmann nicht. Sie haben vom Kyritzer Reparatur-Café gehört und auf den nächsten Termin gewartet. Es findet einmal im Monat statt. Die Kaffeekapselmaschine ist undicht. „Unten läuft das Wasser raus“, sagt Brigitte Großmann. Elektromeister Erwin Bendlin ist im Reparatur-Café Fachmann für solche Fälle.

Verschrotten ist die letzte Lösung

Verschrotten, das ist für ihn die allerletzte Lösung. Bisher hat er fast alle Maschinen reparieren können. Und auch der Kaffeemaschine von Brigitte Großmann muss er nicht das Todesurteil aussprechen. „Es ist ernst, aber nicht hoffnungslos“, sagt Bendlin mit einem Lächeln im Gesicht. Er hat nur ein bisschen Mühe, in ihr Innenleben vorzudringen. Das dauert ein wenig länger als bei anderen Maschinen.

Kyritzer sind vom Service begeistert

Dann ist aber alles klar. „Die Dichtung des Wassertanks ist undicht“, sagte er. Das Leck ist schnell geschlossen. Bendlin reinigt das Innenleben auch noch vom Kalk des Wassers. Das gute Stück funktioniert wieder. Brigitte Großmann und Ulrich Schulz sind begeistert. Sie würden immer wieder herkommen, sagen sie.

„Oft ist es das Schwierigste, das Gerät aufzukriegen“, sagt Bendlin, der sich auch mit Funktechnik und Elektronik auskennt. Jeder Hersteller habe da so seine Tricks, fügt er an. Aber Bendlin kennt sie mittlerweile alle. Ihm bleibt kein Innenleben verschlossen.

Daryan aus Kyritz liebt es, Dinge auseinander zu schrauben

Nebenan schrauben Heinz Hartmann und Daryan Hippe an einem alten Radion. Es ist kaputt, aber Daryan will die Teile noch für etwas anderes nutzen. „Er hat mir schon meinen Mixer repariert und der funktioniert heute noch“, erzählt Mutter Sabrina Hippe. Der Elfjährige weiß genau, was er aus dem Radio haben will. Natürlich die Lautsprecher, denn Daryan baut sich gern Music-Boxen, wie seine Mutter erzählt. Sie werden mit dem Handy über Bluetooth verbunden.

Ehrenamtler geben auch Tipps im Reparatur-Café

Er selbst ist nicht der Mann der großen Worte. Bastelt lieber vor sich hin. Unterstützung bekommt Daryan von Heinz Hartmann, der zweite Ehrenamtliche im Reparatur-Café. Er ist Betonbauer, Schlosser und Technologe, mittlerweile aber wie Bendlin schon lange im Ruhestand. Mit Daryan baut er das Radio nicht nur auseinander. Er gibt ihm auch Tipps zum Umgang mit dem Lötkolben.

Daryan baut im Reparatur-Café mit dem Ehrenamtler Heinz Hartmann ein Radio auseinander. Quelle: Sandra Bels

Auch Bendlin kennt sich damit gut aus. So erfährt Daryan, dass er kein Lötwasser benutzen soll und lieber einen Schwamm als einen Salmiakstein. „Der macht den Lötkolben kaputt“, sagt Erwin Bendlin. Er empfiehlt dem Jungen Kolophonium. Das wird aus Baumharz gewonnen, hat einen muscheligen Bruch und glänzt wie Glas. Zu haben ist es in Musikgeschäften. Bendlin sagt: „Es oxidiert nicht und gammelt nicht auf der Leiterplatte.“

Kyritzer baut mit Legosteinen eigene Kreationen

Daryans Mutter ist schon gespannt, was ihr Sohn aus den gewonnenen Teilen wohl diesmal bauen wird. Sie hat etliche Fotos auf ihrem Handy, auf denen sie die Bauwerke ihres Sohnes festgehalten hat. Er nutzt dafür sehr gerne Legosteine und kombiniert sie mit seinen gesammelten Werken.

Reparatur-Café ist Teil der Awo in Kyritz

Das Reparatur-Café in Kyritz gibt es seit 2015. Es entstand damals als ein Projekt aus der Klimaschutzdiskussion in der Stadt. „Reparieren statt wegwerfen“, ist das Motto. Das Reparatur-Café gehört zum Awo-Familienzentrums „Oase“ im Mehrgenerationenhaus. Projektleiterin ist die Chefin des Familienzentrums, Roswitha Leest. „Wir haben uns damals solche Cafés in Berlin angeschaut, bevor wir an den Start gegangen sind“, erzählt sie. Reparatur-Cafés sind eine bundesweite Initiative, für die es Standards gibt. So wird jeder Auftrag schriftlich festgehalten. Eine Garantie für die Reparatur gibt es nicht.

Austausch mit Experten

„Dafür leisten wir aber eine großen Beitrag für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein“, so Roswitha Leest. Wer ins Café geht, kommt mit den Experten ins Gespräch, kann sich austauschen und im besten Falle bei der Reparatur seines Gerätes mithelfen oder sie selbst erledigen. Zumeist sind es Toaster, Kaffeemaschinen, Radios, Mixer aber auch Föne, die mitgebracht werden. Vor Weihnachten kamen kaputte Lichterketten auf den Tisch.

Reparaturchance ist meist 50 zu 50

Die Experten geben auch Tipps für einen Neukauf, wenn eine Reparatur nicht möglich ist. „Im Normalfall wird aber immer erst geschaut, ob noch etwas zu retten ist“, so Roswitha Leest. Meist sei die Chance 50 zu 50, ergänzt Erwin Bendlin. Er erinnert sich noch an einen Fall, in dem nichts mehr ging. „Der Gartenschere musste ich den Totenschein ausstellen“, sagt er. Sie war so verbogen, dass selbst auf der heimischen Richtbank nichts mehr zu machen war.

Von Sandra Bels