Kyritzer Seenkette: Der lange Weg zum Erholungsgebiet

Kyritz

Was wäre die sogenannte Kleeblattregion rund um Kyritz, Wusterhausen, Gumtow und Neustadt ohne die Kyritzer Seenkette? Sie erstreckt sich über 16 Kilometer von Wusterhausen im Süden über Stolpe bis hin nach Bork im Norden. Zu jeder Jahreszeit, besonders aber im Sommer, tummeln sich dort auf und am Wasser viele Menschen, um sich zu erholen.

Die komplexe Geschichte dieser Seenkette wurde von Bodendenkmalpfleger Manfred Teske aus Wusterhausen, dem Kyritzer Heimatverein und dem Kyritzer Stadthistoriker Herbert Brandt intensiv erforscht. Ihm sei an dieser Stelle für die Bereitstellung seiner Informationen und Fotografien gedankt.

Die Region rund um Kyritz wird eisfrei

Ihre Existenz verdankt die Seenkette der letzten Eiszeit. Nachdem die Eismassen aus Skandinavien vor rund 12 000 Jahren über Norddeutschland allmählich abzuschmelzen begannen und rund 2000 Jahre später auch die Region um Kyritz eisfrei wurde, beginnt die eigentliche Geschichte der Seenkette.

Schmelzwasser suchte sich seinen Weg in einer rinnenartigen Vertiefung und formte so die heutige Seenkette zwischen Wusterhausen und Bork. Zu richtigen Seen wurden sie aber erst, nachdem bei Wusterhausen abgelagerter Schwemmsand irgendwann den Weg versperrte und das Wasser anstaute. Weiteres Wasser suchte sich bald neue Wege und so entstanden auch die Flüsse Jäglitz und Dosse.

Aufnahme der Bootshallen südlich des Kyritzer Strandbades von 1967. Rechts befindet sich die Halle eines Kyritzer Bäckermeisters, die kleine Halle links daneben mit den drei Fenstern gehörte Bademeister Paul Kalms. Ganz links ist die „Stärkefabrikhalle“ zu sehen. Quelle: Archiv Herbert Brandt

An Hand von archäologischen Spuren an den Ufern der Seen kann man nachweisen, dass sich der Mensch schon in der Mittelsteinzeit vor 8000 Jahren als Jäger und Sammler dort sehr wohlfühlte.

Einen reich gedeckten Tisch in Form von Fisch und Wild fanden die Menschen wohl auch in den nachfolgenden Epochen, wie der Bronzezeit, der germanischen Eisenzeit und auch in der Slawenzeit an der Seenkette vor. Auch sie hinterließen Spuren ihrer Anwesenheit.

Bantikow ist slawischen Ursprungs

Nachdem ab 1147 auch das Gebiet um Kyritz von den Deutschen erobert wurde, gab es neue Ansiedlungen an den Seen, wie Bork und Stolpe am Obersee.

Bantikow und das untergegangene Dorf Klempow bei Wusterhausen, dem der Wusterhausener Teil des Untersees seinen Namen verdankt, sind aber slawischen Ursprungs wie die Endung -ow im Ortsnamen verrät.

Bootshalle unmittelbar südlich des Kyritzer Strandbades in einer Aufnahme von 1951. Die Halle gehörte einem Bäckermeister, die er an andere vermietete. Wenige Jahre später wurden links daneben zwei kleine Hallen errichtet. Alle wurden in den 1970er Jahren abgerissen. Quelle: André Reichel

Vom Adelsgeschlecht Ploto, die das Gebiet um Kyritz 1147 eroberten und 1237 der Stadt das Stadtrecht verliehen, erhielt Kyritz laut einer Urkunde vom 6. Juni 1259 zunächst die Jäglitz übereignet. Im Jahr 1316 kaufte die Knatterstadt schließlich die Seenkette von den Brandenburger Markgrafen für „200 Mark brandenburgischen Silbers und Gewichts“, einer gewaltigen Summe.

Als die Kyritzer Seenkette zum Ausflugsziel wurde

Bis ins 19. Jahrhundert wurden die Seen lediglich von Fischern genutzt. Die Unterseefischer lebten auf der Insel und die den Obersee nutzenden Fischer in Stolpe.

Ende des 19. Jahrhunderts brach eine neue Zeit an. Man entdeckte den See als Ausflugsziel und Stätte der Erholung und Freizeitgestaltung.

Historische Aufnahmen vom Kyritzer Untersee mit der Insel und den volksmündlich „Honolulu-Hallen“ genannten Bootshäusern, die Mitte der 1950er Jahre für die Erweiterung des Kyritzer Freibades weichen musten. Quelle: Archiv Herbert Brandt

Ein Wassersportverein wurde gegründet und man sah bald immer mehr Segelboote auf dem See. Das erste Bootshaus gehörte diesem Verein und es entstanden nach und nach immer mehr solcher Hallen.

Längst zog auch die Gastronomie nach. Zunächst hatte der Inselfischer in den 1890er Jahren in kleinem Rahmen damit begonnen. Bald wurde eine richtige Gaststätte auf dem Eiland errichtet und die Gäste konnten mit der Fähre übersetzten.

Historische Aufnahme vom Fischerhaus auf der Kyritzer Unterseeinsel. Hier nahm 1894 die gastronomische Versorgung der ersten touristischen Gäste ihren bescheidenen Anfang. Quelle: Archiv Herbert Brandt

Das Kyritzer Waldschlösschen, eröffnet 1906, ist zwar nicht am Wasser gebaut, doch der Wirt und Hotelier baute für seine Berliner Gäste am Untersee die erste Badeanstalt, die heute „Alte Badeanstalt“ genannt wird und nur noch eine einfache Badestelle ist.

Auch Wusterhausen erhielt ein Freibad

Ein Schwimmsportverein wurde ebenfalls gegründet und 1921 an heutiger Stelle eine neue Badeanstalt gebaut.

Bald schon sollte es auch in Wusterhausen ein Freibad geben. Einige der dortigen historischen Bootshallen fielen vor einigen Jahren einem Brandstifter zum Opfer, wurden aber wieder originalgetreu aufgebaut.

Federzeichnung der sogenannten „Stärkefabrikhalle“ vor 1918. Sie gehörte zu den ältesten Bootshallen auf dem Kyritzer See. Quelle: Archiv Herbert Brandt

Mit dem Motorboot „Irma“ eines Herrn namens K. Protzen im Jahr 1927 begann die motorisierte Fahrgastschifffahrt auf dem Untersee, die ein Jahr später von der Wusterhausener Familie Dentler übernommen und auch auf den Obersee ausgeweitet wurde.

Heute ist es eher schlecht um die Fahrgastschifffahrt bestellt, nachdem die „Hertha“ von Familie Dentler verkauft wurde und der verbliebene Dampfer mit neuem Eigentümer unterwegs ist und nun nicht einmal mehr einen überdachten Liegeplatz hat.

Mit diesem Ausflugsdampfer „Irma“ begann 1927 die motorisierte Fahrgastschifffahrt. Quelle: Archiv Herbert Brandt

Kyritz hat mit Abstand die meisten Bootshallen und Bungalowsiedlungen an der Seenkette. Die im Volksmund „Honolulu-Hallen“ genannten Bootshallen im Bereich des südlichen Beckens des Kyritzer Strandbades gehören zu den ältesten.

Sie mussten Mitte der 1950er Jahre weichen, als man das Strandbadbecken um ein weiteres Feld erweiterte. Jedoch waren die Hallen damals bereits baufällig. Auch ums Eck, wo sich heute der Spielplatz mit Liegewiese und der Bootsverleih befindet, gab es Bootshallen, die in den 1970er Jahren abgerissen wurden. „Um freie Sicht auf den See für alle zu gewährleisten, es war ja alles zugebaut“ so Herbert Brandt. Ersatzweise wurden dann Plätze nördlich des Strandbades ausgewiesen. Bis 1945 standen dort schon einmal lange Bootshallenreihen, die aber durch Leuchtmunitionsbeschuss abbrannten.

Neben der 1945 abgebrannten Bootshallenreihe stand diese Bootshalle, die zur Jugendherberge gehörte und das Schicksal mit der Nachbarhalle teilte. Quelle: Archiv Herbert Brandt

1956 verbot die Stadt weitere Uferbebauung. Bis dahin aber entstanden noch etliche Hallen in Richtung Wusterhausen, die bis fast zur „Alten Badeanstalt“ reichen.

Dennoch wollte ein Zahnarzt aus Kyritz eine weitere Halle bauen lassen. Im Winter 1957/58 ließ er hinter der letzten Halle die Pfähle dafür rammen. „Der Bau wurde aber verhindert und die Pfähle rund 50 Meter neben der Alten Badeanstalt sind heute noch vorhanden“, berichtet Heimatkundler Herbert Brandt.

Fakten und Zahlen zur Kyritzer Seenkette 12 000 Jahre ist es etwa her, als die Gletscher der letzten Eiszeit zu schmelzen begannen. Schmelzwasser schuf die Rinne, in der sich heute die Seenkette befindet. 16 Kilometer lang ist die Seenkette, die von der Stadt Kyritz im Jahr 1316 von den Brandenburger Markgrafen käuflich erworben wurden. 1894 wurde auf der Insel erstmals ein gastronomisches Angebot für die ersten Gäste gemacht.

Weil das Ufer nun nicht weiter bebaut werden durfte, wurden in den Folgejahren Kanäle gegraben und dort Bootshallenreihen für den Seglerverein und auch für den Anglerverein errichtet.

Der letzte Kanal vor dem Rudervereinsgelände entstand samt Bootshallen erst nach 1967. Das Geld dafür, 40 000 Mark, stammte aus dem Wohnungsbauprogramm und war für die Mieter als Entschädigung gedacht, die die Endreinigung der neu gebauten Wohnblöcke bei ihrem Einzug in ihre Wohnungen selbst übernahmen.

Historische Aufnahmen von der sogenannten „Stärkefabrikhalle“, die in den 1970er Jahren abgerissen wurde. Sie stand dort, wo sich heute der Spielplatz am Kyritzer Strandbad befindet. Quelle: Archiv Herbert Brandt

In den 70er Jahren wurde der Kanal samt Hallen nahe der Alten Badeanstalt vom Elektroanlagenbau (EAB) für Betriebsangehörige geschaffen. Zu dieser Zeit entstand auch die Bungalowsiedlung Kugelfangberg I.

Auch am Obersee in Stolpe gab es einst Bootshäuser, Hallen und Stege, doch die mussten dem Staudamm weichen, der ab Mitte der 1970er Jahre gebaut wurde. Ersatzhalber entstand dann die Siedlung Kugelfangberg II. und der dortige Kanal mit den Bootshallen.

Am Obersee in Stolpe gab es einst auch mal Bootshäuser, die jedoch alle weichen mussten, als Mitte der 1970er Jahre mit dem Bau des Staudamms begonnen wurde. Quelle: Archiv Herbert Brandt

Bei Wanderern, Radfahren, Anglern, Wassersportlern und Naturfreunden ist die Seenkette aber nach wie vor ein beliebtes Ziel.

Von André Reichel