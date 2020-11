Kyritz

Seit Mitte dieser Woche steht er wieder da – in der Mitte der Stadtmitte. Auf dem Kyritzer Marktplatz also kündet neben dem Schmuck in den Straßen drumherum der neue städtische Weihnachtsbaum von der Adventszeit 2020.

Woher kam er dieses Mal? Aus dem Gelände des Seniorenwohnparks am Eichenweg. Und dort stehen sie noch immer ganz unter dem Eindruck dieser Aktion.

Blautanne wuchs 27 Jahre lang im Hof des Seniorenwohnparks

„Es gibt Momente im Leben, da wird man etwas sentimental, und gerade in dieser Zeit sind diese Momente leider sehr selten geworden. Solcher Moment war da, als die Mitarbeiter der Stadt Kyritz mit ihrer Technik auf unserem Gelände anrückten“, berichtet Liane Meißner, die Einrichtungsleiterin. Schon „vor langer Zeit“ sei seitens der Stadt Kyritz angefragt worden, ob denn die Tanne zu haben wäre.

„Wir wurden gefragt, ob wir unsere schöne Blautanne, welche seit nunmehr 27 Jahren unseren Hof schmückt, für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Kyritz spenden wollen. Und Weihnachten bildet in jedem Jahr ja irgendwie auch den Höhepunkt in der Stadt, in diesem Jahr noch mal mehr aufgrund der aktuellen Corona- Pandemie.“

Die Blautanne beim Abtransport vom Kyritzer Seniorenwohnpark. Quelle: privat

Zwar entfällt nun der Markt als solcher. Und auch das traditionelle Lichterfest zum Auftakt und als „Einschalteaktion“ für die Baumbeleuchtung gibt es nicht im ursprünglichen Format. Als Ersatzaktion können sich die Kyritzer – und hierbei vor allem die kleinsten unter ihnen – aber auf märchenhafte Dekorationen in vielen Gewerbeschaufenstern freuen.

Abwechslung im Alltag für die Bewohner

Die Tanne indes steht jetzt da wie eh und je. „Ein bisschen Licht und Besinnlichkeit“ zieht damit in die Stadt ein, freut sich Liane Meißner: „Wir fühlen uns als fester Bestandteil dieser Stadt und erklärten uns natürlich sofort bereit, hier zu unterstützen. Da die Tanne doch wirklich sehr groß gewachsen ist, dauerte es eine ganze Stunde, diesen Baum zu Fällen und in die richtige Position zu bringen.“

Mit Traktor und Anhänger trat die Tanne dann als ein doch recht stattliches Exemplar ihren Weg Richtung Marktplatz an.

Die Blautanne steht jetzt auf dem Marktplatz. Quelle: privat

Für die Leiterin des Seniorenwohnparks sei es zudem besonders erfreulich gewesen, dass dieses kleine Ereignis die Bewohner unterhielt: „Trotz eisiger Kälte haben einige von ihnen diesen Einsatz gerne begleitet. Durch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie sind auch unsere Abläufe etwas eingeschränkt, und da ist dieses Ereignis eine gelungene Abwechslung für unsere Bewohner. Wir freuen uns, dass unsere Tanne nun den Marktplatz schmückt und sich die Kyritzer diesen in der Weihnachtszeit bestaunen können.“

Und auch diese Gelegenheit möchte Liane Meißner sich nicht entgehen lassen, zähle dieser Gruß doch diesmal mehr denn je: „Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit – und bleiben Sie gesund!“

Von Matthias Anke