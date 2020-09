Kyritzer Stadtverordnete beschließen neue Förderrichtlinie für die Kultur

Kyritz

Wegen der Coronapandemie wird die Frist zum Stellen von Anträge auf Kulturförderung bei der Stadt Kyritz in diesem Jahr auf den 31. Oktober verlängert. Laut Richtlinie wäre am 30. September Schluss. Hintergrund ist aber nicht nur Corona, sondern auch der Fakt, dass die Stadtverordneten erst jetzt eine neue Richtlinie für Kulturförderung beschlossen haben.

Kyritz unterstützt die Kultur seit 2011

Seit 2011 unterstützt Kyritz die Kulturarbeit und einzelne Projekte. Die Verwaltung sieht nach dieser Zeit die Notwendigkeit, neben einer Regelförderung (Vereinsförderung) auch eine Projektförderung zu ermöglichen. Die neue Förderrichtlinie soll künftig die Basis sein, um zielgerichtet Kulturprojekte – unabhängig davon, ob der Antragsteller ein gemeinnütziger Verein ist – zu unterstützen. Deshalb wurde das Antrags- und Bewilligungsverfahren modifiziert.

Finanzierungsplan muss dabei sein

Demnach ist der Antrag auf Förderung nur vollständig, wenn ihm neben einer aussagefähigen Beschreibung des Projektes ein Finanzierungsplan mit allen kassenmäßigen Einnahmen und Ausgaben beigefügt wird. Bewilligt werden die Anträge von der Bürgermeisterin. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet nach den Empfehlungen der Fachausschüsse. Bewilligt wird schriftlich per Bescheid. Wer eine Förderung bekommen hat, muss nach Abschluss des Vorhabens den Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung des Geldes erbringen.

Antragsteller müssen Eigenanteil leisten

In der Stadtverordnetenversammlung wurde gefragt, ob in der Richtlinie ein prozentualer Eigenanteil des Antragstellers festgelegt werden kann. Das verneinte Bürgermeisterin Nora Görke. Es sei Usus, dass alle Förderungen mit eigenem Geld der Antragsteller untersetzt werden müssten, hieß es. Die Kulturförderung beträgt 20 000 Euro im Jahr. Wer wie viel Geld bekommen soll, das wird in der letzten Stadtverordnetenversammlung eines jeden Jahres beschlossen.

Eine Kulturveranstaltung bislang abgesagt

Infolge der Coronapandemie gab es in Sachen Kulturförderung in diesem Jahr eine Besonderheit. „Für die Antragsteller war es schwer, alle Projekte im ersten Halbjahr durchzuführen“, erklärte Amtsleiterin Veronika Lausch. Deshalb seien viele Vorhaben in das zweite Halbjahr verschoben worden. Nur eine Veranstaltung wurde laut Veronika Lausch bisher abgesagt. Der Antragsteller habe sein bewilligtes Fördergeld auch schon zurück gezahlt. Eine Änderung gab es auch beim Schulfrei-Festival in Damelack, dass wegen Corona nur in einer digitalen Variante stattfand, die aber von der Stadt bezuschusst wurde.

Von Sandra Bels