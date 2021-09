Kyritzer Stärkefabrikgeschichte: Wie man sein Fett wegkriegen sollte

Kyritz

Ein Törtchen hier, ein Eis da. Kann man mal machen. Dank SHP sind schließlich viel weniger Kalorien drin als bei gewöhnlicher Butter oder anderem Fett. So die Idee. Von SHP, dem Stärkehydrolyseprodukt aus Kyritz, versprach sich man sich zu DDR-Zeiten sogar, alle aus dem Volk schlanker zu bekommen, die es zumindest augenscheinlich nötig hatten.

Die heute 82-jährige Brunhild Bein erinnert sich gut daran. Sie arbeitete seit den 1970ern als Laborantin in der Kyritzer Stärkefabrik, aus der schon damals noch sehr viel mehr Innovationen auf den Markt kamen als nur SHP. Etwa PHM, Papierhilfsmittel, um Wellpappe zu kleben. Daran erinnert sich ganz besonders Herrmann Bein.

Das gesellschaftliche Gewicht überschüssiger Körperpfunde

„Ich bin damit durchs Land gefahren, habe es in allen Papierfabriken eingeführt“, erzählt der bald 90-Jährige. Als Zellstoff- und Papieringenieur war er im wissenschaftlich-technischen Zentrum (WTZ) der Stärkefabrik tätig. Dieses Technikum mit seinen gut 30 Leuten leistete Forschungsarbeit. Es war das einzige in der Stärkeindustrie des Landes.

Folglich lohnte auch für das DDR-Fernsehen so mancher Besuch in Kyritz. Ein Beitrag des Wissenschaftsmagazins Umschau aus dem September 1980 handelte von eben jenem Fettersatz SHP.

„Überschüssige Körperpfunde können auch ein gesellschaftliches Gewicht erhalten“, hieß es darin mit Blick auf Betriebskantinen und Schulspeiseeinrichtungen, in denen es zu fettiges und zuckerhaltiges Essen gab – was wohl bald zu einem sichtbaren Problem wurde. „Ein Problem, das im Stärkewerk Kyritz nordwestlich von Berlin gelöst werden sollte.“

Bild aus dem Labor aus dem Umschau-Bericht von 1980. Quelle: MDR

SHP, das Stärkehydrolyseprodukt, ist ein Fettersatz. Quelle: MDR

Berichtet wurde, wie sie dort seit Mitte der 70er an einem Fettersatz experimentierten und ebenso am Institut für Ernährung in Potsdam-Rehbrücke. Dort wurde handelsübliche Stärke so verändert, dass sie über Nacht eine cremige, butterähnliche Konsistenz bildete.

Später wurden in Kyritz mehrere Tausend Tonnen davon produziert. Die Industrie stellte Mayonnaise daraus her. Doch die DDR war nicht allein mit dieser Entwicklung. Weltweit gab es zeitgleich ähnliche Weiterverarbeitungen von Stärke. So ließ sich das Patent nur im eigenen Land halten.

Ein Foto von Brunhild Bein bei ihrer Arbeit im Labor. Das Bild wurde für eine Werbebroschüre Anfang der 1990er verwendet. Quelle: Repro Matthias Anke

Und weil Stärke bei der Verdauung zu Zucker abgebaut wird, ließ sich zum Beispiel einer vermeintlich kalorienreduzierten Torte nur wenig abgewinnen – vor allem, wenn statt einem eben zwei Stücke gegessen wurden.

Schon zu DDR-Zeiten war der Fabrikstandort Kyritz ein ziemlich bedeutender. Quelle: Matthias Anke

Stärke, ein Polysaccharid beziehungsweise Mehrfachzucker und damit Kohlenhydrat, wird noch heute in Kyritz aus Kartoffeln gewonnen. Die veränderte, spricht veredelte Form nennt sich nun aber vor allem modifizierte Stärke. Sie wird weltweit verschifft und findet als Bindemittel Verwendung etwa in Soßen, Puddings und Suppen aller Art sowie in Dressings, Instantprodukten und eben weiterhin auch in Mayonnaise.

Konkurrenz für die Ölindustrie

Modifizierte Stärke macht vieles cremiger. Speziell SHP aber, der Fettersatz von einst, wird in Kyritz an der Pritzwalker Straße längst nicht mehr produziert.

„SHP heute wieder herzustellen, das würde eine große Konkurrenz für die gesamte Ölindustrie bedeuten“, glaubt Peter Schulz. Mittlerweile ähnlich alt wie die Eheleute Bein erinnert sich der Vehlower, wie es überhaupt dazu kam: „Wir waren ja ein Mangelstaat. Dank SHP ließen sich Ölimporte im Wert von 35 Millionen Mark pro Jahr reduzieren.“

Nationalpreis der DDR auch für Kyritzer

Als Anerkennung dafür gab es den Nationalpreis der zweiten Klasse für Wissenschaft und Technik der DDR. Fünf Wissenschaftler bekamen ihn für die SHP-Entwicklung aus den Händen Erich Honeckers im Berliner Staatsratsgebäude überreicht: drei aus Rehbrücke und zwei aus Kyritz, darunter Peter Schulz.

Schulz gehörte zur Technikum-Leitung, war später dessen Direktor und zur Wendezeit dann einer der Fabrikgeschäftsführer. Von den Preisträgern ist er der einzige, der noch lebt. Ein Zeitzeuge quasi, von denen es immer weniger gibt, weiß auch Klaus-Dieter Tornow. Der langjährige Produktionsleiter hat vor Jahren die Fabrikchronik erarbeitet. „Ehemaligentreffen gibt es leider schon lange nicht mehr“, sagt Tornow.

Seit 50 Jahren neben dem Kyritzer Fabrikgelände heimisch

An die alten Fabrikzeiten erinnern nur noch Relikte. Dazu gehören auch die Bahngleise, die jeden Kraftfahrer auf der Kreuzung Perleberger Straße/Pritzwalker Straße durchschütteln. „Och, so laut ist es hier eigentlich gar nicht“, sagt Anwohnerin Brunhild Bein.

Sie und ihr Mann leben dort seit fast 50 Jahren. „Als hier noch die Züge am Fenster vorbeifuhren, da war was los.“ Waggons voller Kartoffeln rollten in die eine und säckeweise daraus gewonnene Stärkeprodukte in die andere Richtung.

Entwicklungsabteilung heute nur noch in Emlichheim

WTZ, SHP-Verarbeitung und vieles andere ist nun Geschichte. Statt einst über 400 Mitarbeiter gibt es heute etwa 140. „Im Labor arbeiten bei uns nun statt 30 noch etwa zehn Leute“, erzählt Werkleiter Martin Schmidt: „Das ist die Prozesskontrolle für die Produktion. Eine Entwicklungsabteilung gibt es nur am Konzernsitz in Emlichheim.“

Mit Blick auf die jüngste Zeit aber seien auch der 32-Jährige und die anderen Beschäftigten seiner Generation stolz auf ganz andere, neue Errungenschaften. Dazu gehört etwa die Dextrinanlage. Dextrin ist ebenso eine modifizierte Stärke. Sie wird für besonders knusprige Pommes verwendet. Oder die zuletzt gestartete Mungbohnenverarbeitung. Das pflanzliche Eiweiß wird in den USA als veganes Rührei vermarktet.

2023 werden 150 Jahre Fabrikgeschichte gefeiert

Nächste größere Gelegenheit, diese Produktionsstrecken in Kyritz kennenzulernen und zugleich an alte Zeiten zu erinnern, gibt es 2023. „Dann blicken wir auf 150 Jahre Fabrikgeschichte zurück“, kündigt Schmidt schon heute an.

Und ein Törtchen hier oder ein leckeres Eis da werden angesichts dieser Feierlichkeit auch dann nicht schaden – mit oder ohne SHP.

